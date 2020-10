Aumenta drásticamente la devolución de migrantes a México en medio de la pandemia y con las cortes cerradas

Y los migrantes no están exentos de esa violencia cuando son enviados a México. La organización Human Rights First había registrado hasta mayo 1,114 incidentes contra los solicitantes de asilo que son enviados a esas ciudades fronterizas. Han sido víctimas de asesinatos, violaciones, secuestros, torturas y robos. Y el número que presentan es apenas la punta de un iceberg que seguro es mucho más grande, pero los migrantes no denuncian las agresiones que sufren a las autoridades y tampoco a las organizaciones o a la prensa. Entre los reportes de ataques que acumula Human Rights First, 265 fueron raptos o intentos de rapto contra niños. También ocurren contra los migrantes cuando tienen que ir hasta los puertos fronterizos en horas de la madrugada o cuando vienen de regreso de sus audiencias en horas de la noche. En el camino, son atacados por criminales y así, doblemente victimizados.