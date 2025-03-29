ICE arresta a otro estudiante internacional: esta vez de la Universidad de Minnesota

Video El momento en que ICE arresta a una joven con visa de estudiante válida

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) detuvieron esta semana a otro estudiante internacional, esta vez de la Universidad de Minnesota, lo que arreció las críticas por la política antiinmigrante del gobierno de Donald Trump que ha alcanzado a alumnos con visas.

En un comunicado, la presidenta de esa universidad, Rebecca Cunningham, calificó el arresto ocurrido el 27 de marzo como una “situación muy preocupante”. La institución dijo que no podía revelar detalles de la identidad del estudiante porque la persona había pedido privacidad.

Según el comunicado emitido por la oficina de Cunningham, agentes de ICE detuvieron al estudiante mientras se encontraba en una residencia “fuera del campus”. El estudiante estaba matriculado en el campus Twin Cities, el principal de la universidad.

“La universidad no tenía conocimiento previo de este incidente y no compartió ninguna información con las autoridades federales antes de que ocurriera”, dice el boletín dirigido a la comunidad universitaria.

De acuerdo con Cunningham, los departamentos de seguridad de la universidad “no aplican las leyes federales de inmigración” y los oficiales tampoco “preguntan sobre el estatus migratorio de las personas”.

En un comunicado, el organismo Graduate Labor Union condenó las acciones contra el estudiante. En el boletín, la organización dijo que el estudiante ya estaba recibiendo asistencia legal de parte de la oficina de Servicios Legales para Estudiantes Universitarios.

“Estas acciones constituyen una afrenta a nuestras libertades civiles y a los principios de la libertad académica”, dijo el organismo en su comunicado. “Los estudiantes internacionales son un pilar de nuestra comunidad universitaria y de nuestro sindicato. No nos quedaremos de brazos cruzados ni permitiremos que se pisoteen sus derechos”.

Detenciones de estudiantes internacionales por agentes de ICE

Aunque hasta ahora se desconocen detalles sobre el arresto, el caso se suma a las detenciones de otros estudiantes internacionales en universidades del país.

Las acciones de ICE parecen estar vinculadas en algunos casos a una escalada del gobierno federal contra personas que estuvieron involucradas en manifestaciones universitarias pro-palestinas el año pasado.

El caso más reciente ocurrió en Massachusetts, donde agentes de ICE que parecían estar enmascarados y que según videos actuaron rápidamente detuvieron a una estudiante de la Universidad de Tufts poco después de salir de su casa. La estudiante fue coautora de un artículo donde se exigía un alto a las agresiones militares israelíes contra Gaza.

Otros tres estudiantes extranjeros de la Universidad de Columbia también entraron en la mira de las autoridades migratorias. También han sido detenidos o se ha buscado detener a estudiantes de las universidades de Alabama, Brown y Cornell, de acuerdo con una recopilación del diario The New York Times.

Uno de los casos que más atención mediática atrajo es el del recién graduado de Columbia Mahmoud Khalil, quien estaba casado con una ciudadana estadounidense y ya tenía la residencia permanente. Tras su arresto le fue revocada su ‘green card’.

Khalil, quien está litigando contra su deportación, estuvo activamente involucrado en protestas a favor de Palestina el año pasado. En una carta desde el centro de detención, Khalil reclamó que el gobierno de Donald Trump lo mantenía arrestado por sus creencias políticas contra la guerra de Israel en Gaza.

"Soy un preso político", se lee al inicio de la carta que fue compartida por el Centro para los Derechos Constitucionales en su cuenta de Instagram.

Gobernador de Minnesota y legisladores exigen explicaciones al gobierno federal

Luego de que se dio a conocer el arresto del estudiante en Minnesota, el gobernador Tim Walz, un demócrata, exigió detalles al Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés). “La Universidad de Minnesota es un destino internacional para la educación y la investigación. Tenemos muchísimos estudiantes que estudian aquí con visas, y necesitamos respuestas”, escribió en X.

También la senadora demócrata Amy Klobuchar, de ese estado, dijo que estaba tratando de obtener más datos sobre el caso. “La universidad es una institución de renombre internacional para los habitantes de Minnesota y estudiantes de todo el mundo. Estos estudiantes son una parte fundamental de la vida en la escuela y en nuestra comunidad”, dijo en su cuenta de X.

En medio de los casos de detenciones de estudiantes extranjeros, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos tiene la autoridad para revocar las visas si los estudiantes se ven involucrados o muestran “apoyo” a grupos o movimientos que van “en contra de la política exterior” estadounidense.

“Y si estás en este país con una visa de estudiante y participas en esos movimientos, tenemos derecho a denegar tu visa”, declaró. “No vamos a importar activistas a Estados Unidos. Están aquí para estudiar. Están aquí para asistir a clases. No están aquí para liderar movimientos activistas que sean disruptivos y debiliten nuestras universidades”, opinó.

Cuestionado sobre el arresto de la estudiante turca de la Universidad de Tufts Rumeysa Ozturk, Rubio dijo que ese caso cumplía con los nuevos “estándares” establecidos por el gobierno federal para revocar visas. Pese a las declaraciones de Rubio, el viernes una jueza federal en Massachusetts ordenó al gobierno frenar cualquier acción de deportación contra la estudiante.

En el caso de la Universidad de Minnesota, el Departamento de Justicia dijo que estaba entre 10 escuelas que estaban siendo investigadas para determinar si habían incumplido en proteger “a los estudiantes y profesores judíos de discriminación ilegal”. El Departamento de Educación también había dicho que el campus de Twin Cities estaba entre 60 escuelas que podrían ser sujetas a sanciones por denuncias de supuesto antisemitismo.

