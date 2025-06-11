Cambiar Ciudad
Donald Trump

Gobierno de Trump planea enviar a más inmigrantes a Guantánamo esta misma semana, según reportes

Los inmigrantes que están siendo considerados para ser llevados a Guantánamo provienen de una variedad de países, incluidas varias naciones europeas como Reino Unido o Polonia. La idea es, denuncian organizaciones, "asustar a los inmigrantes y coaccionar a las personas detenidas para que renuncien a sus recursos legales y acepten ser expulsadas".

Por:
Univision
Video Familia de inmigrante detenido en Guantánamo exige respuestas: llegó a EEUU con 'parole' humanitario

La administración de Trump planea retomar el envío de inmigrantes indocumentados hacia la base militar estadounidense en Guantánamo, según reportes de Politico y The Washington Post, que citan a funcionarios familiarizados con el tema.

Los vuelos de inmigrantes a la llamada base 'GTMO' en Cuba podrían empezar tan pronto como esta semana (incluso, este mismo miércoles) según el reporte de Politico, que afirma que al menos 9,000 personas están siendo evaluadas para ser llevadas allí, de acuerdo a documentos internos a los que tuvo acceso.

PUBLICIDAD

El reporte del Post agrega que esas personas estarían siendo evaluadas médicamente, para determinar si están lo suficientemente sanas como para ser trasladadas a ese lugar, célebre por sus duras condiciones y por haber sido cárcel de presuntos terroristas de alto perfil.

La idea del gobierno, que todavía puede ser sometida a cambios, es que los inmigrantes permanezcan detenidos allí temporalmente para luego ser expulsados a sus países de origen. De esta forma pueden liberar espacio en los centros de detención de inmigrantes en EEUU, y al mismo tiempo enviar una señal disuasoria a quienes buscan llegar al país de forma irregular.

No está claro por el momento que las instalaciones de la Base militar de Guantánamo tengan capacidad para 9,000 personas. Cientos de inmigrantes han sido trasladados hacia y desde esa base en los últimos meses y un documento al que tuvo acceso el Post decía que GTMO "no está a su máxima capacidad".

Más sobre Donald Trump

“Unbearable”: How ICE Is Locking More Immigrants in Solitary Under Trump
1 mins

“Unbearable”: How ICE Is Locking More Immigrants in Solitary Under Trump

Inmigración
“Desesperante”: con Trump, ICE encierra a más inmigrantes en celdas en solitario
1 mins

“Desesperante”: con Trump, ICE encierra a más inmigrantes en celdas en solitario

Inmigración
Jueza cuestiona si el gobierno engaña al deportar a inmigrantes a países que no son los suyos: los casos de Ghana
3 mins

Jueza cuestiona si el gobierno engaña al deportar a inmigrantes a países que no son los suyos: los casos de Ghana

Inmigración
Hay familias latinas en crisis tras la redada de ICE en la planta de Hyundai: "¿Dónde está mi mamá?"
4 mins

Hay familias latinas en crisis tras la redada de ICE en la planta de Hyundai: "¿Dónde está mi mamá?"

Inmigración
Corte de apelaciones confirma el fin del 'parole' humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses
4 mins

Corte de apelaciones confirma el fin del 'parole' humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses

Inmigración
Redada migratoria en Hyundai: ¿qué hacían los trabajadores hispanos y surcoreanos? ¿Eran todos indocumentados?
5 mins

Redada migratoria en Hyundai: ¿qué hacían los trabajadores hispanos y surcoreanos? ¿Eran todos indocumentados?

Inmigración
Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración
3 mins

Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración

Inmigración
La advertencia y petición de Trump a las empresas extranjeras tras redada en la planta de Hyundai en Georgia
3 mins

La advertencia y petición de Trump a las empresas extranjeras tras redada en la planta de Hyundai en Georgia

Inmigración
Corea del Sur dice que EEUU liberará a los trabajadores detenidos en la planta de Hyundai en Georgia
3 mins

Corea del Sur dice que EEUU liberará a los trabajadores detenidos en la planta de Hyundai en Georgia

Inmigración
"Aspirante a dictador": gobernador de Illinois a Trump tras su 'apocalíptica' amenaza contra Chicago
3 mins

"Aspirante a dictador": gobernador de Illinois a Trump tras su 'apocalíptica' amenaza contra Chicago

Inmigración

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Quiénes son los inmigrantes que podrían ser trasladados a Guantánamo

Los inmigrantes que están siendo considerados provienen de una variedad de países, incluidas naciones europeas como Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Ucrania, Bélgica, Lituania o Turquía. Según Politico, serían unos 800 europeos, entre los que se encuentran 100 rumanos y 170 rusos.

También habría muchos de Haití, de acuerdo con el reporte del Post. Funcionarios dijeron a ese diario que es poco probable que la administración de Trump notifique a los gobiernos de esos países sobre el traslado de sus ciudadanos a Guantánamo.

Notas Relacionadas

En medio de demandas, EEUU devuelve a inmigrantes de Guantánamo a un centro de detención en Louisiana

En medio de demandas, EEUU devuelve a inmigrantes de Guantánamo a un centro de detención en Louisiana

Inmigración
5 min

Envío de inmigrantes a Guantánamo: preocupaciones diplomáticas, legales y económicas

La decisión de enviar a ciudadanos de naciones europeas aliadas, que cooperan en recibir deportados, ha generado preocupaciones entre los diplomáticos estadounidenses y funcionarios del Departamento de Estado que trabajan en Europa. Muchos de ellos, según reportes, estarían intentando convencer al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que no implemente esta medida.

PUBLICIDAD

“El mensaje es impactar y horrorizar a la gente, molestarla. Pero somos aliados”, declaró a Politico bajo anonimato un funcionario del Departamento de Estado. También hay preocupaciones legales por esta medida, ya que existen esfuerzos en curso para impedir que el gobierno use esa base naval como centro de detención de inmigrantes.

“El gobierno no ha identificado ningún propósito legítimo que se cumpla al detener inmigrantes en Guantánamo en lugar de hacerlo en centros de detención dentro de Estados Unidos”, argumentan los abogados de la organización de defensa de derechos civiles ACLU en una demanda colectiva que, asegura que actualmente hay unos 70 inmigrantes detenidos allí que se enfrentan a condiciones "punitivas".

“Los demandados están utilizando la amenaza de la detención en Guantánamo para asustar a los inmigrantes, disuadir la migración futura, inducir la autodeportación y coaccionar a las personas detenidas para que renuncien a sus recursos legales contra la deportación y acepten ser expulsadas", agrega la demanda, que está pendiente ante un juez federal, nombrado por el presidente Trump.

Notas Relacionadas

El gobierno de Trump gastó más de $21 millones en 46 vuelos a Guantánamo para deportar inmigrantes

El gobierno de Trump gastó más de $21 millones en 46 vuelos a Guantánamo para deportar inmigrantes

Inmigración
3 min


Trump anunció en enero que enviaría hasta 30,000 inmigrantes a la base de Guantánamo, pero decenas de detenidos allí fueron trasladados de vuelta a centros en Louisiana en marzo, sin dejar claro por qué.

Tener a inmigrantes en ese lugar no le sale barato al gobierno. El senador Gary Peters, demócrata de más alto rango del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos del Gobierno del Senado, dijo el mes pasado que el uso de la base para albergar a inmigrantes cuesta unos 100,000 dólares al día por cada detenido, citó Politico.

Video En realidad aumentada: así es la prisión de Guantánamo a la que Trump está enviando a indocumentados
Relacionados:
Donald TrumpDeportacionesDeportación a tercer país

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD