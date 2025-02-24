"Flujo migratorio inverso": cruzaron el Darién rumbo a EEUU pero ahora emprenden el camino de regreso a sus países

Video ¿Qué es el ‘flujo migratorio inverso’ que ha dejado varados a cientos de inmigrantes en Centroamérica?

Caminaron durante días por la peligrosa selva del tapón del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, con el objetivo de conseguir asilo en Estados Unidos.

Pero ahora muchos de esos migrantes, principalmente de naciones andinas como Venezuela y Colombia, se han dado por vencidos después de la dura ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump contra el asilo y están regresando a sus países.

El domingo, una embarcación con motor fuera de borda zarpó de un puerto de la costa caribeña de Panamá con 20 migrantes venezolanos, 16 adultos y cuatro niños, aferrados a sus mochilas y cubriéndose del agua de mar con rumbo al sur. Tenían que hacer un trayecto de unas ocho horas hacia otro puerto panameño, antes de enfilar para el lado colombiano.

El viernes por la noche, un bote zarpó de la comarca indígena de Guna Yala a pesar de advertencias de mal tiempo y oleaje: naufragó con 21 personas a bordo, entre ellas 19 migrantes de Venezuela y Colombia que hacían el “flujo migratorio inverso” (de norte a sur), lo que cobró la vida de una niña venezolana de 8 años.

Luis Sánchez, en el centro, viaja junto a otros migrantes venezolanos en un barco que sale de Gardi Sugdub, en la costa caribeña de Panamá, el domingo 23 de febrero de 2025. Imagen Matias Delacroix/AP



Las lanchas rápidas parten de una franja rural de Panamá y cruzan los mares en grupos, saltando de isla en isla hasta llegar al extremo norte de Colombia. La ruta en barco, que atraviesa tierras indígenas Guna Yala, alguna vez fue parte de lo que los contrabandistas llamaban la ruta VIP, en la que los migrantes pagaban más para no tener que hacer el mortal viaje a través del tapón del Darién.

Pero ahora que gran parte de la industria del tráfico de migrantes por el Darién ha colapsado, algunos contrabandistas están aprovechando la migración inversa para cobrar altos precios por traerlos de vuelta.

Medidas de Trump contra la inmigración

Muchos de esos migrantes aguardaron meses, a veces más de un año, para solicitar asilo formal en Estados Unidos utilizando la aplicación CBP One, implementada durante el gobierno del presidente Joe Biden. Sin embargo, esas esperanzas se esfumaron cuando Trump asumió el cargo el 20 de enero y suspendió la aplicación.

Pagando a través de Zelle y otras aplicaciones de transferencia de dinero, para este viaje de vuelta muchos invierten ya lo que les quedaba, después de haber gastado casi todo en la búsqueda de su sueño estadounidense.

Si bien Panamá no ha compartido cifras sobre cuántos migrantes están haciendo ese flujo de vuelta diariamente, en la vecina Costa Rica un funcionario dijo a la agencia AP el jueves que estaban viendo entre 50 y 75 nuevos migrantes viajando al sur cada día.

Grupos numerosos, mayormente de Venezuela y Colombia, estaban llegando desde hace semanas hasta este puerto en Guna Yala, en donde se les estaba ofreciendo quedarse a dormir en colchonetas sobre la tierra y cargar sus teléfonos móviles y comida previo al viaje en bote. Todo ello les cuesta entre 200 y 260 dólares por persona, inclusive menores de edad.

Los “sentimientos encontrados” de los migrantes que retornan: frustración, miedo y ganas de llegar a casa

Karla Castillo, de 36 años y oriunda de la ciudad venezolana de Valencia, estaba junto a su hermana Adriana, seis años menor que ella, en el puerto de Cartí con la esperanza de zarpar el domingo. Ella vivió cinco años en Chile y en octubre regresó para las elecciones presidenciales en su país, pero tras esos comicios decidió partir de nuevo hacia el norte en una aventura que incluyó cruzar la selva del Darién, que carece de carreteras y en ocasiones es mortal. Llegó hasta la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, limítrofe con Guatemala.

Karla y su hermana decidieron salir de allí de vuelta al sur el 10 de febrero.

“Nunca nos salió la cita” para solicitar asilo en Estados Unidos, señaló Castillo en una entrevista telefónica. “Y con la llegada de Trump y la eliminación de la aplicación (CBP One) se esfumaron todas nuestras esperanzas”.

Karla tiene “sentimientos encontrados”. Por un lado, se sentía frustrada por no haber podido entrar a Estados Unidos, pero por el otro aseguró que estaba ansiosa por regresar a casa, donde la esperaban sus cuatro hijos, de 15, 13, 10 y 9 años, y su madre, que le había enviado algo de dinero para el retorno, el cual recabó organizando rifas. Aseguró que su hija mayor sufría una patología del corazón.

“Es duro esto”, señaló Karla, mientras al fondo se escuchaba música a todo volumen de una bocina. “Supuestamente (la música) es para animar el ambiente, pero nada nos quita la pesadumbre”.

Karla Castillo descansa junto a otros migrantes en Puerto Cartí, en espera de abordar un barco rumbo a Colombia. Imagen Matias Delacroix/AP



En este punto de la localidad de Cartí no se veía la presencia de autoridades migratorias, mientras algunos migrantes se sentaban a fumar cigarrillos o a jugar dominó, en tanto que los lugareños tomaban cervezas.

Funcionarios panameños indicaron que toda embarcación que zarpa de los puertos tiene que cumplir con medidas de seguridad. Sin embargo, el viernes por la noche uno de tres botes desatendió una advertencia de fuertes oleajes y terminó naufragando, en lo que fue la primera tragedia desde que comenzó el “flujo inverso” de migrantes, costándole la vida a una niña venezolana.

“No sé si decir que estoy triste o feliz, cuál de los dos sentimientos”, coincidió Estevani Llerena, de 23 años, quien decidió salir de Caracas hacia el norte a través del Darién, con su hija de 5 años, un hermano menor que ella y la mujer de él. Estuvieron más de dos meses en Tapachula, antes de emprender el regreso al sur, aunque su hermano se quedó en esa ciudad por falta de dinero. “Allá vi cómo se robaron a un niño. Nos sentíamos inseguros”.

“Frustrado”, declaró sobre su estado de ánimo Juan Luis Guedez, quien también regresó de Tapachula tras haber estado allí unos cuatro meses junto a su esposa e hija de 2 años. Oriundo del estado venezolano de Portuguesa, él decidió con su familia salir de Chile, en donde había vivido ocho años y tenía un trabajo seguro, para viajar a Estados Unidos. Cuatro hermanos habían logrado entrar al país. También sorteó la selva del Darién.

Ahora estaba preocupado por el viaje por mar tras oír lo del naufragio. Pero dijo que se “moría” por estar en el municipio costero de Necoclí, al otro lado de Colombia, hasta hace poco un punto de salida masiva de migrantes a través del Darién, en dirección al norte.

“No sé si llegaremos con vida, pero si lo logramos, la idea es volver a entrar a Chile. Mi hija nació allí”, aseguró.