5 adolescentes celebraban un cumpleaños en un 'scape room' y murieron al no poder huir de incendio

Las jóvenes de 15 años festejaban en uno de los populares cuartos de escape ('scape rooms' en inglés) cuando se desató un incendio y no lograron escapar porque no había una ruta de evacuación de emergencia. Las autoridades han acusado al dueño del lugar por provocar el fuego que causó la muerte de las menores y han clausurado al menos 13 de estos establecimientos que no cumplían con los estándares de seguridad.