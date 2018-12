“Era impresionante, era el fin de mundo. Recibo una llamada de Jackie diciéndome: 'Má, tenemos que irnos, el fuego está aquí'. No tenía otra opción, regresaba al fuego o entraba al fuego. Al momento que llegué a la ciudad de Chico di gracias porque estábamos a salvo”, le dijo esta madre oriunda de Michoacán a Univision Noticias.

Actualmente, ella y otros 10 parientes comparten una casa en Oroville, una población cercana, a la espera de las ayudas de FEMA y hasta ahora no habían podido regresar a la casa que tanta felicidad les había traído.



“A lo mejor no lo demostré porque iba con mis hijos, ahí me sentí devastada, porque desde el momento en que empieza la calle, no hay nada. Sentí que había pasado una guerra, una bomba atómica. Mi hogar en Paradise era mi todo, los últimos años de nuestras vidas vivir en ese lugar significó mucho”, dijo la madre al momento de enfrentarse a la montaña de escombros en la que había quedado reducida su casa.