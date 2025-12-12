Inmigración Gobierno de Trump cancela 'parole' de reunificación familiar para Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras El Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación del programa "parole" de reunificación para extranjeros provenientes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares directos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la cancelación el programa 'parole' de reunificación familiar (FPR) para inmigrantes provenientes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

En un comunicado divulgado este viernes, DHS dijo que ponía fin al programa que permitía a muchos inmigrantes un permiso de residencial temporal para reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

Tras aludir a fraudes, de los que no aportó evidencias, el DHS dijo que estos 'parole' "no fueron concebidos para usarse de esta manera" y que pasarán a restablecer el permiso a una evaluación caso por caso.

De acuerdo con el documento, el 14 de enero de 2026 expirará automáticamente el 'parole' de todas las personas ingresadas bajo el FRP, a menos que presenten un Formulario I-485 (ajuste de estatus) antes del 15 de diciembre de 2025.

Dicho formulario debe estar registrado como pendiente el 14 de enero de 2026.