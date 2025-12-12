Inmigración

Gobierno de Trump cancela 'parole' de reunificación familiar para Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras

El Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación del programa "parole" de reunificación para extranjeros provenientes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares directos.

Univision y AFP picture
Video Reducción de la vigencia de permisos de trabajo, ¿para quiénes aplican los cambios?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la cancelación el programa 'parole' de reunificación familiar (FPR) para inmigrantes provenientes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

En un comunicado divulgado este viernes, DHS dijo que ponía fin al programa que permitía a muchos inmigrantes un permiso de residencial temporal para reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Más sobre Inmigración

Negocios hispanos sufren ausencia de personal por miedo a ICE: “Es como un pueblo fantasma”
1:20

Negocios hispanos sufren ausencia de personal por miedo a ICE: “Es como un pueblo fantasma”

Hispanos
Detienen a un hispano tras dejar a su hijo en la escuela: “Sacaron armas frente a mi papá”
1:10

Detienen a un hispano tras dejar a su hijo en la escuela: “Sacaron armas frente a mi papá”

Hispanos
Esta maestra vive desde 2011 en EEUU y corre el riesgo de ser deportada: su comunidad trata de evitarlo
1:47

Esta maestra vive desde 2011 en EEUU y corre el riesgo de ser deportada: su comunidad trata de evitarlo

Hispanos
Negocios de hispanos reportan pérdidas por miedo a redadas: “Mis ventas bajaron 20%”
1:12

Negocios de hispanos reportan pérdidas por miedo a redadas: “Mis ventas bajaron 20%”

Hispanos
Pioneros Culinarios: Louisiana se enriquece aún más con el sabor y aporte hispano
23:28

Pioneros Culinarios: Louisiana se enriquece aún más con el sabor y aporte hispano

Hispanos
“Merecemos protección”: la protesta de los repartidores hispanos azotados por los robos de bicicletas durante la pandemia
11 fotos

“Merecemos protección”: la protesta de los repartidores hispanos azotados por los robos de bicicletas durante la pandemia

Hispanos
Los que más ganan, los más pobres y los que tienen más estudios: así son los hispanos según su nacionalidad (fotos)
15 fotos

Los que más ganan, los más pobres y los que tienen más estudios: así son los hispanos según su nacionalidad (fotos)

Hispanos
La lucha de una madre inmigrante con 8 hijos para no terminar en la calle por un desalojo “injusto”
6 mins

La lucha de una madre inmigrante con 8 hijos para no terminar en la calle por un desalojo “injusto”

Hispanos
"Los patrones siguen abusando": el personaje de 'Cleo' inspira a las empleadas domésticas hispanas en EEUU
10 mins

"Los patrones siguen abusando": el personaje de 'Cleo' inspira a las empleadas domésticas hispanas en EEUU

Hispanos
México pide a EEUU abrir una investigación por el uso de gases lacrimógenos en la frontera
1 mins

México pide a EEUU abrir una investigación por el uso de gases lacrimógenos en la frontera

Hispanos

Tras aludir a fraudes, de los que no aportó evidencias, el DHS dijo que estos 'parole' "no fueron concebidos para usarse de esta manera" y que pasarán a restablecer el permiso a una evaluación caso por caso.

De acuerdo con el documento, el 14 de enero de 2026 expirará automáticamente el 'parole' de todas las personas ingresadas bajo el FRP, a menos que presenten un Formulario I-485 (ajuste de estatus) antes del 15 de diciembre de 2025.

Dicho formulario debe estar registrado como pendiente el 14 de enero de 2026.

Información en desarrollo

Relacionados:
Inmigración

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX