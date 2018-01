Gobierno

La leyenda del Noveno Circuito: la corte de apelaciones con fama de liberal que más dolores de cabeza da a Trump

Esta semana Donald Trump dijo que las cortes federales del Noveno Circuito son inservibles e injustas.



El ataque vino después de que el juez William Alsup, de San Francisco, dictaminó que la administración Trump no puede eliminar el programa de DACA, que protege de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes, mientras no se resuelva una demanda de noviembre del año pasado.

Esta no es la primera vez que Trump ataca al Noveno Circuito, especialmente en temas de inmigración. Ya lo hizo después de que uno de sus jueces se opuso a las prohibiciones de viajar que había impuesto a ciudadanos de seis países predominantemente musulmanes y a su negación a que existan ciudades santuario.



La Corte de Apelación del Noveno Circuito es donde se oyen apelaciones de los tribunales de los distritos de los estados de California, Washington, Oregon, Arizona, Nevada, Idaho, Hawaii, Alaska y Montana, más los territorios de Guam y las Northern Mariana Islands.

Su sede principal está en San Francisco, California, por lo que es fácil pensar que los que desafían a Trump son jueces influenciados por las compañías tecnológicas y la costa progresista, más si se tiene en cuenta que el juez Asup ha dictado sentencia en casos como Oracle America, Inc. v. Google, Inc., y que conoce lenguajes de programación como Java.

Pero lo cierto es que desde hace más de treinta años el Noveno Circuito tiene fama de ser un bastión del liberalismo, o por lo menos de paria y excepcional. Políticos, comentaristas legales y periodistas han dicho que personifica la vanguardia en materia de regulación ambiental, matrimonio entre personas del mismo sexo, control de armas, inmigración y tecnología.

Una simple búsqueda en Google Scholar, la herramienta de Google para encontrar artículos académicos, muestra decenas de ellos, especialmente de la década de los noventa, con títulos como " El mito del Noveno Circuito liberal" o " La reputación 'liberal' precede al Noveno Circuito".



Una mujer protesta frent al edificio del Noveno Circuito las prohibiciones de viajar que había impuesto a ciudadanos de seis países predominantemente musulmanes. JOSH EDELSON / AFP / Getty Images

El comentarista político conservador Rush Limbaugh fue incluso más lejos y lo llamó el Noveno Circo y Newt Gingrich, durante su candidatura a la presidencia en 2011, decía que era simplemente " antiamericano" y "dictatorial".

La presunta inclinación ideológica del Noveno Circuito no es resultado de la geografía, sino de la historia. "Eso se debió principalmente a los muchos jueces nombrados por el presidente Carter", explicó a Univision Noticias Carl Tobias, profesor del Richmond Law School. El hecho es que para reflejar la creciente población de los estados occidentales, en 1978 el Congreso agregó 10 juzgados al Noveno Circuito, casi doblando su tamaño y fue Carter, demócrata, quien llenó esos asientos.



Además, "en casos de alto perfil con connotaciones 'políticas', el Noveno Circuito ha mostrado una tendencia a tomar posiciones liberales", explicó a Univision Noticias el profesor Peter Margulies del Roger Williams University. "Hay jueces conservadores en el Noveno Circuito, pero típicamente han prevalecido jueces más liberales. No describiría esto como 'parcialidad', solo una tendencia que los jueces no pueden erradicar por completo, ya que los jueces son seres humanos con emociones humanas", agregó.

Por supuesto, la conformación del circuito es un reflejo también de la fibra polarizada del país. Los senadores tienen una gran influencia en la composición de los tribunales de apelación, ya que el Senado debe confirmar el nombramiento de los jueces federales y los senadores en el Noveno Circuito, incluidos California, el Estado de Washington y Oregón, durante más de treinta años han tendido a ser liberales, explicó Margulies. Además, "los jueces son seleccionados entre abogados en ejercicio en cada estado. El colegio de abogados (the bar) también se ha vuelto más liberal en cada uno de estos estados", agregó.

El mayor número de casos

Pero hay otras razones que han alimentado el 'mito'. Una, el número de casos provenientes del Noveno Circuito que revierte la Corte Suprema. Por unos años no hubo otras cortes en el país a quienes les echaran para atrás tantas decisiones.



En 1997, por ejemplo, la Corte Suprema aceptó 29 casos para su revisión en 1997 y anuló veintiocho de esas decisiones. El año anterior, había revisado doce casos y revertido diez. Pero también es cierto que en 1997 el Noveno Circuito decidió 8,701 asuntos y si se considera el número de decisiones revocadas contra el número total de casos decididos por el Noveno Circuito, ningún otro circuito en la historia ha decidido tantos casos, y ningún circuito en la historia tiene un porcentaje tan bajo de casos revertidos.



En el Noveno Circuito se oyen apelaciones de los tribunales de los distritos de los estados de California, Washington, Oregon, Arizona, Nevada, Idaho, Hawaii, Alaska y Montana, más los territorios de Guam y las Northern Mariana Islands. ca9.uscourts.gov

El juez Jerome Farris del Noveno Circuito, precisamente, ha argumentado que la razón por la que la Corte Suprema anula tan alto porcentaje de casos del Noveno Circuito no es porque el Circuito sea demasiado liberal, sino, enfatiza, más bien por el alto volumen de casos atendidos y su disposición a abordar temas controvertidos.

Es que el Noveno Circuito es de lejos el circuito más grande de apelaciones del país con 29 jueces activos (el segundo más grande, el quinto circuito que cubre Texas, Louisiana y Mississippi, tiene 19). Cubre a 64.3 millones de personas o casi el 20% de la población, y 40% de la masa terrestre del país. Como resultado, decide una cantidad extraordinaria de apelaciones: más de 11,000 al año, casi el triple del promedio.



En varias oportunidades ha habido intentos de dividirlo argumentando que tiene demasiados jueces, lo que lleva a retrasos e inconsistencias en la aplicación de la ley.

Se dice que toman un promedio de 13 meses en decidir cada apelación, el tiempo más largo de todos los circuitos y cinco meses más que la media nacional.

Pero Arthur Hellman, profesor de la University of Pittsburgh - School of Law, dijo a Univision Noticias que no hay evidencia de que el tamaño del Noveno Circuito sea la causa del retraso en las disposiciones. Si el tribunal tiene una gran acumulación de casos pendientes, es más probable porque el tribunal no tiene suficientes jueces o porque el tribunal no está dispuesto a dar un tratamiento abreviado a más casos. "En algunos aspectos, el tamaño es una ventaja, porque la corte puede hacer uso de la especialización en muchas de sus funciones administrativas", comentó.

Cifras más recientes dicen que el Sexto Circuito (Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee), que es mucho más conservador, es en la actualidad el que tiene más casos que han sido revertidos.

Especialistas legales argumentan que las estadísticas son relativamente insignificantes. Solo un pequeño porcentaje de las decisiones de un circuito son revisadas por el Tribunal Supremo. Un circuito que tenga un caso ante la Corte Suprema tendría una calificación anual del 100% de casos revertidos si el tribunal superior anulara esa decisión.



Una visión obsoleta

"La idea de que el noveno circuito sea una corte liberal renegada es y ha estado fuera de lugar durante mucho tiempo. Al Tribunal Supremo parece gustarle elegir el Noveno Circuito para revisar y revertir", dijo a Univision Noticias el profesor Steve Wermiel, del American University Washington College of Law. "Pero muchas veces, las decisiones que revocan no fueron ejemplos de resoluciones liberales, sino casos decididos por paneles que incluían jueces liberales y conservadores, nombrados por presidentes republicanos y demócratas", añadió.



Una manifestación en apoyo a los dreamers fuera de la Corte Federal del Noveno Circuito en Pasadena, California. FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images

El Noveno Circuito fue el único tribunal federal de apelación que tenía una mayoría de jueces designados por los demócratas cuando Barack Obama asumió el cargo.

Pero muchos de esos jueces designados por Carter se están jubilando o teniendo cargas de trabajo reducidas." Muy pocos están ahora en estado activo y un número de ellos ha muerto. Presidentes posteriores, incluidos Clinton y Obama, y todos los presidentes republicanos designaron jueces que eran más moderados y conservadores", agregó Tobias.

"La noción de que la corte es liberal es obsoleta y debe ser vista en el contexto de asuntos y casos específicos. La composición de la corte cambiará aún más con los nombramientos de Trump", señaló Tobias. En agosto de 2018 habrá 7 vacantes, por lo que las designaciones de Trump harán que la corte sea más conservadora.



"Los liberales pueden tratar a veces de llevar sus casos a los tribunales en el Noveno Circuito, al igual que los conservadores tradicionalmente han buscado oportunidades para presentar su solicitud en el Cuarto Circuito o el Quinto Circuito", explicó Wermiel. "Sospecho, sin embargo, que hay menos de esto de lo que la gente pueda pensar, ya que los paneles de tres jueces son seleccionados al azar y hay muchos jueces designados por los republicanos en el Noveno Circuito".