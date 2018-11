La tolerancia al dolor es un asunto de genética

Cualquiera que haya alcanzado la mayoría de edad en la década de 1990 recuerda el episodio de “Friends” donde Phoebe y Rachel se aventuran a hacerse tatuajes. [Alerta de spoiler : Rachel se hace un tatuaje y Phoebe termina con un punto de tinta negra porque no podía soportar el dolor] . Esta historia es divertida, pero también ilustra de manera sencilla la pregunta que yo y muchos otros en el campo de la “ genética del dolor ” intentamos responder. ¿Qué tiene Rachel que la hace diferente de Phoebe? Y, lo que es más importante, ¿podemos aprovechar esta diferencia para ayudar a que las “Phoebes” del mundo sufran menos haciéndolas más como las “Rachels”?

El dolor es el síntoma más común reportado cuando se solicita atención médica. En circunstancias normales, el dolor indica lesiones, y la respuesta natural es protegernos hasta que nos recuperemos y el dolor disminuya. Desafortunadamente, las personas difieren no solo en su capacidad para detectar, tolerar y responder al dolor , sino también en cómo lo reportan y cómo responden a diversos tratamientos. Esto hace que sea difícil saber cómo tratar eficazmente a cada paciente. Entonces, ¿por qué el dolor no es igual en todos?

Las diferencias individuales en los resultados de salud a menudo vienen dadas por interacciones complejas de factores psicosociales, ambientales y genéticos. Si bien el dolor puede no registrarse como una enfermedad tradicional como la enfermedad cardíaca o la diabetes, la misma constelación de factores está en juego. Las experiencias de dolor a lo largo de nuestra vida ocurren en un contexto genético que nos hace más o menos sensibles al dolor . Pero nuestro estado mental y físico, nuestras experiencias previas —dolorosas, traumáticas— y el entorno pueden modular nuestras respuestas.

No todos los genes del dolor son iguales

Con la secuenciación del genoma humano, sabemos mucho sobre el número y la ubicación de los genes que conforman nuestro código de ADN. También se han identificado millones de pequeñas variaciones dentro de esos genes, algunas con efectos conocidos y otras no.

Una historia de tolerancia al dolor

En ese momento no existía la tecnología para determinar la causa de este trastorno, pero por estos raros casos sabemos que el CIP (por sus siglas en inglés) —ahora conocido por nombres más extravagantes como “insensibilidad al dolor asociada a la canalopatía y la neuropatía autonómica y sensorial hereditaria”— es el resultado de mutaciones o eliminaciones dentro de genes únicos requeridos para transmitir señales de dolor.



El culpable más común es un SNP que se encuentra en pequeñas cantidades dentro de SCN9A, un gen que codifica un canal de proteína necesario para enviar señales de dolor. Esta condición es rara: solo unos pocos casos han sido documentados en los Estados Unidos. Si bien puede parecer una bendición vivir sin dolor, las familias de estas personas deben estar siempre alerta en caso de que ocurran lesiones graves o enfermedades fatales. Por lo general, si un niño se cae llora, pero en este caso no hay dolor para diferenciar entre un raspón y una rodilla rota. La falta de sensibilidad significa que no hay dolor en el pecho que indique un ataque cardíaco y que no haya dolor abdominal inferior derecho que indique una apendicitis, por lo que pueden morir antes de saber que algo anda mal.