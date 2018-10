Sobredosis de opioides en el trabajo, una realidad que los empleadores ignoran

La segunda vez, en 2014, su primo lo revivió de nuevo, y después de descansar durante una hora en su auto, regresó al trabajo. Su jefe le advirtió que eso no debía volver a suceder. Pero luego de un mes, Sullivan volvió a sufrir una sobredosis mientras trabajaba. Esta vez, otro trabajador llamó al 911. Después de unas horas en el hospital, volvió a su puesto.

En 2016, al menos 217 trabajadores murieron por sobredosis involuntaria de drogas o alcohol mientras estaban trabajando, un 32% más que en 2015, según el Bureau of Labor Statistics. Las muertes por sobredosis en el lugar de trabajo han aumentado en un 25% o más al año desde 2010. Estas cifras no incluyen las sobredosis que no terminan en muerte, como la de Sullivan, o accidentes causados principalmente, o en parte, por el efecto de las drogas.