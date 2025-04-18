La tasa hipotecaria a 30 años sube a 6.83%, su nivel más alto en ocho semanas

Video Reto Economía: te contamos cuál es el panorama inmobiliario en EEUU

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos subió a su nivel más alto en ocho semanas, un revés para los compradores de viviendas en medio de la temporada de compras de primavera.

La tasa aumentó a 6.83% desde 6.62% la semana pasada, informó este jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 7.1%.

Los costos de los préstamos en hipotecas de tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también aumentaron.

La tasa promedio subió a 6.03% desde 5.82% la semana pasada. Sin embargo, aún está por debajo del 6.39% de hace un año, dijo en su reporte Freddie Mac.

¿A qué se debe el aumento de las tasas hipotecarias?

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, incluida la demanda global de bonos del Tesoro de Estados Unidos, las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal y las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la inflación futura.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años sigue de manera aproximada los movimientos en el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.



El rendimiento, que había caído principalmente este año después de subir a alrededor del 4.8% a mediados de enero, cayó la semana pasada a 4.5% en medio de una venta masiva de bonos del gobierno provocada por la ansiedad de los inversores sobre las posibles repercusiones de la creciente guerra arancelaria de la administración Trump.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años estaba en 4.32% en las operaciones del mediodía del jueves.

Las consecuencias de que suban las tasas hipotecarias

La subida de las tasas hipotecarias puede desanimar a algunos posibles compradores durante el periodo del año con más ventas de viviendas.

La semana pasada, las solicitudes de hipotecas cayeron un 8.5% respecto a la semana anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Al mismo tiempo, el porcentaje de solicitudes de hipotecas de tipo variable, o ARM, alcanzó su nivel más alto en 17 meses.

A principios de año, las previsiones de los economistas del sector inmobiliario apuntaban a que el tipo medio de las hipotecas a 30 años se mantendría en torno al 6.5% este año.

"De cara al futuro, las fuerzas económicas están tirando de las tasas hipotecarias en direcciones opuestas, lo que hace cada vez más difícil predecir dónde caerán", dijo a AP Jiayi Xu, economista de Realtor.com.

Para los compradores , “lo más inteligente es someter sus presupuestos a una serie de posibles escenarios de tasas para estar preparados, independientemente de cómo soplen los vientos", agregó.

El mercado de la vivienda estadounidense lleva de capa caída desde 2022, cuando las tasas hipotecarias empezaron a subir desde los mínimos de la era pandémica.

