Hubo escaso volumen de transacciones debido al feriado navideño, y la bolsa cerró temprano. Medios como The Washington Post aseguran que la actuación de los mercados durante esta jornada navideña fue una de las peores registradas en la historia.

Nuevo ataque de Trump a la Reserva Federal

"El único problema que tiene nuestra economía es la Fed. Ellos no tienen una idea sobre el mercado, no necesariamente entienden las guerras comerciales o la fortaleza del dólar" , tuiteó el mandatario.



"La Fed es como un golfista poderoso que no puede anotar porque no tiene el tacto, no puede golpear", dijo Trump para quien los buenos indicadores que muestra la economía constituyen los principales logros de su mandato.