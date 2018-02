La Bolsa cierra al alza su peor semana en los últimos dos años

18. Ari Bousbib (IMS Health Holdings). Salario y compensaciones (2015): $34,833,517.

Tiene 55 años y desde octubre de 2016 es el CEO y presidente de Quintiles IMS Holdings. Antes se desempeñó como CEO de IMS Health. Previamente pasó 14 años en United Technologies Corporation (UTC), la compañía matriz de Otis Elevator y Carrier entre otras. También tuvo cargos ejecutivos en The Home Depot y en Best Buy Co.

Foto: Dan Bigelow/QuintilesIM | Univision

0 Compartir