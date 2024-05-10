Una tormenta solar "de nivel extremo" se acerca a la Tierra y genera la primera "alerta geomagnética severa" desde 2005

Una tormenta solar inusualmente fuerte que se dirige hacia la Tierra podría producir auroras boreales en Estados Unidos este fin de semana y potencialmente interrumpir el suministro eléctrico y las comunicaciones.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una rara alerta de tormenta geomagnética, la primera en casi 20 años. Se espera que este viernes por la noche se manifiesten los efectos del estallido solar en la Tierra.

La NOAA ya ha alertado a los operadores de plantas de energía y naves espaciales en órbita para que tomen precauciones.

"El Centro de Predicción del Clima Espacial ha emitido la primera alerta geomagnética G4 (Severa) desde 2005. La aurora de esta noche/mañana puede volverse visible en gran parte de la mitad norte del país, y tal vez tan al sur como Alabama y el norte de California", indicó en su cuenta de Twitter el Servicio Meteorológico Nacional.

"En cuanto a la peor situación que se espera aquí en la Tierra, es difícil de decir y no quisiera especular. Sin embargo, el nivel severo es bastante extraordinario, es un evento muy raro", dijo Shawn Dahl, pronosticador del clima espacial de la NOAA.

La NOAA dijo que el sol produjo fuertes erupciones solares a partir del miércoles, lo que resultó en cinco explosiones de plasma capaces de alterar los satélites en órbita y las redes eléctricas aquí en la Tierra.

Cada erupción, conocida como eyección de masa coronal, puede contener miles de millones de toneladas de plasma y campo magnético de la atmósfera exterior del Sol, o corona.

Esta imagen NASA/Observatorio de Dinámica Solar (SDO), se ve una llamarada solar. Imagen NASA/Getty Images



Según la NOAA, las llamaradas parecen estar asociadas con una mancha solar que tiene 16 veces el diámetro de la Tierra. Una tormenta geomagnética extrema en 2003 cortó el suministro eléctrico en Suecia y dañó transformadores de energía en Sudáfrica.

La última tormenta podría producir auroras boreales mucho más al sur de lo que suelen verse en Estados Unidos.

La tormenta solar más intensa de la historia registrada, en 1859, provocó auroras en Centroamérica e incluso al nivel de Hawaii. "Ese es un evento de nivel extremo", dijo Dahl. "No lo anticipamos, pero podría acercarse".