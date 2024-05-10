Cambiar Ciudad
NASA

Una tormenta solar "de nivel extremo" se acerca a la Tierra y genera la primera "alerta geomagnética severa" desde 2005

Una tormenta solar inusualmente fuerte se dirige hacia la Tierra y podría sentirse a partir de este viernes. ¿Qué puede pasar? Desde auroras boreales visibles muy al sur hasta cortes en las comunicaciones.

Por:
Univision
Video Alertan por tormenta solar: puede interrumpir comunicaciones y dejar auroras boreales

Una tormenta solar inusualmente fuerte que se dirige hacia la Tierra podría producir auroras boreales en Estados Unidos este fin de semana y potencialmente interrumpir el suministro eléctrico y las comunicaciones.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una rara alerta de tormenta geomagnética, la primera en casi 20 años. Se espera que este viernes por la noche se manifiesten los efectos del estallido solar en la Tierra.

PUBLICIDAD

La NOAA ya ha alertado a los operadores de plantas de energía y naves espaciales en órbita para que tomen precauciones.

"El Centro de Predicción del Clima Espacial ha emitido la primera alerta geomagnética G4 (Severa) desde 2005. La aurora de esta noche/mañana puede volverse visible en gran parte de la mitad norte del país, y tal vez tan al sur como Alabama y el norte de California", indicó en su cuenta de Twitter el Servicio Meteorológico Nacional.

Más sobre NASA

Así luce una aurora boreal captada desde el espacio
1:05

Así luce una aurora boreal captada desde el espacio

Fenómenos Naturales
Dos lluvias de meteoros atravesarán el cielo de manera simultánea: ¿sabes cómo verlas?
1:10

Dos lluvias de meteoros atravesarán el cielo de manera simultánea: ¿sabes cómo verlas?

Fenómenos Naturales
De California a Maine: Tormenta solar deja impresionantes auroras boreales en EEUU (y el mundo)
20 fotos

De California a Maine: Tormenta solar deja impresionantes auroras boreales en EEUU (y el mundo)

Fenómenos Naturales
Qué es la luna negra que NO aparece este sábado y por qué es tan rara
2 mins

Qué es la luna negra que NO aparece este sábado y por qué es tan rara

Fenómenos Naturales
Eclipse, superluna y luna 'de sangre': cómo, dónde y cuándo ver este triple fenómeno
3 mins

Eclipse, superluna y luna 'de sangre': cómo, dónde y cuándo ver este triple fenómeno

Fenómenos Naturales
Fotos del poderoso huracán Laura desde el espacio, en su camino a Louisiana y Texas
8 fotos

Fotos del poderoso huracán Laura desde el espacio, en su camino a Louisiana y Texas

Fenómenos Naturales
Un meteorito llega a la atmósfera de la Tierra y provoca una explosión 10 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima
2 mins

Un meteorito llega a la atmósfera de la Tierra y provoca una explosión 10 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima

Fenómenos Naturales
Ayuda que viene del espacio: la NASA comparte imágenes y datos para ayudar en la emergencia del huracán Florence
2 mins

Ayuda que viene del espacio: la NASA comparte imágenes y datos para ayudar en la emergencia del huracán Florence

Fenómenos Naturales
“Prepárense en la costa este": así se ve el ojo del poderoso huracán Florence desde el espacio (fotos)
12 fotos

“Prepárense en la costa este": así se ve el ojo del poderoso huracán Florence desde el espacio (fotos)

Fenómenos Naturales
La impresionante foto satelital de la fisura volcánica que está arrasando un vecindario en Hawaii
2 mins

La impresionante foto satelital de la fisura volcánica que está arrasando un vecindario en Hawaii

Fenómenos Naturales

"En cuanto a la peor situación que se espera aquí en la Tierra, es difícil de decir y no quisiera especular. Sin embargo, el nivel severo es bastante extraordinario, es un evento muy raro", dijo Shawn Dahl, pronosticador del clima espacial de la NOAA.

La NOAA dijo que el sol produjo fuertes erupciones solares a partir del miércoles, lo que resultó en cinco explosiones de plasma capaces de alterar los satélites en órbita y las redes eléctricas aquí en la Tierra.

Cada erupción, conocida como eyección de masa coronal, puede contener miles de millones de toneladas de plasma y campo magnético de la atmósfera exterior del Sol, o corona.

Esta imagen NASA/Observatorio de Dinámica Solar (SDO), se ve una llamarada solar.
Esta imagen NASA/Observatorio de Dinámica Solar (SDO), se ve una llamarada solar.
Imagen NASA/Getty Images


Según la NOAA, las llamaradas parecen estar asociadas con una mancha solar que tiene 16 veces el diámetro de la Tierra. Una tormenta geomagnética extrema en 2003 cortó el suministro eléctrico en Suecia y dañó transformadores de energía en Sudáfrica.

La última tormenta podría producir auroras boreales mucho más al sur de lo que suelen verse en Estados Unidos.

La tormenta solar más intensa de la historia registrada, en 1859, provocó auroras en Centroamérica e incluso al nivel de Hawaii. "Ese es un evento de nivel extremo", dijo Dahl. "No lo anticipamos, pero podría acercarse".

Video Eclipse solar 2024: comportamiento de los animales de un zoológico se vio afectado y expertos explican por qué
Relacionados:
NASACienciaCiencias NaturalesEspacio exterior

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD