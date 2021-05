Eclipse, superluna y luna 'de sangre': cómo, dónde y cuándo ver este triple fenómeno

¿Qué es una superluna?

¿Cómo se da el eclipse?

En este caso, el eclipse será lunar, lo que quiere decir que la Tierra bloquea parte de la luz del Sol que no llegará a la luna. El Sol y la Luna estarán en lados opuestos de la Tierra.

¿Por qué habrá una Luna roja?

No todas las superlunas ni todos los eclipses lunares pueden verse rojos, por lo que el evento de este mes de mayo es especialmente buena oportunidad para asomarse a ver la luna.

¿Dónde se verá el eclipse?

El eclipse total y parcial se puede ver en su totalidad en el este de Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico, incluido Hawaii. No será necesario usar lentes especiales para apreciar este eclipse, señala la agencia.

¿Cuándo se verá mejor el fenómeno?

El eclipse comenzará el 26 de mayo a la 1:46 am PDT (Hora del Pacífico), con la luna entrando en la parte más oscura de la sombra de la Tierra a las 2:45 am PDT. Parte de ella permanecerá sombreada parcialmente hasta las 5:53 am PDT.