"Si no se hace algo, nos va a costar muchas vidas": Expertos ven falta de preparación ante sismos en Puerto Rico

Hace más de dos años, el huracán María mostró que Puerto Rico no estaba en absoluto preparado para un poderoso huracán, pese a encontrarse en una de las regiones más vulnerables del mundo a las tormentas.

“Quedó demostrado que Puerto Rico no está preparado para un movimiento sísmico” , dijo Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Gestores de Emergencias de la isla. “El gobierno tiene que ser proactivo, y vimos que no fue de esa manera hasta que tenían el agua al cuello”.

Lugo, exdirector de gestión de emergencias de Puerto Rico, dijo a The Associated Press que el gobierno no activó su centro de mando de emergencia hasta al día siguiente del sismo más grande, incumpliendo el protocolo.