El huracán Zeta tocó tierra en la Península de Yucatán con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora

El peligroso huracán Zeta tocó tierra en la Península de Yucatán, justo al norte de Tulum, cerca de las 11:00 pm locales (12:00 am hora del este) con vientos máximos sostenidos de hasta 80 millas por hora (130 km/h), de acuerdo con un reporte del Centro Nacional de Huracanes de EEUU.

El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, había advertido que “nadie debería estar en las calles ... ya no hay que salir" hasta que pase la tormenta.

México en alerta naranja

No obstante, el gobernador dijo que esperaba que en la mayoría de los casos no fuera necesario desalojar a los huéspedes de sus hoteles.

Mayra Sánchez, una estudiante española de 26 años, se dijo despreocupada por Zeta al señalar que conocidos suyos le dijeron que no pasaría a mayores.

"Me han dicho amigos míos que no hay de qué preocuparse, hay que aprovechar cada instante de este maravilloso lugar, aunque no podamos adentrarnos al mar", afirmó a la AFP.