Recuperan el cuerpo de una quinta víctima del colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore

Video Piden cambiar el nombre del puente que colapsó en Baltimore: te contamos cómo quieren llamarlo

El cuerpo de una quinta víctima del colapso del Puente Francis Scott Key de Baltimore fue recuperado este miércoles, cinco semanas después de que ocurrió la tragedia, dijeron las autoridades locales.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Luna González, de 49 años, de Glen Burnie, Maryland. Reportes que citan a la ONG CASA dijeron que Luna era natural de El Salvador y llevaba más de 19 años viviendo en Maryland. Estaba casado y tenía tres hijos.

PUBLICIDAD

Los equipos de rescate encontraron el miércoles uno de los vehículos de construcción que desaparecieron el día del incidente y notificaron a la Policía Estatal de Maryland, dijeron las autoridades. Investigadores de la policía estatal, agentes de la Autoridad de Transporte de Maryland y el FBI acudieron al lugar y recuperaron el cuerpo dentro de un camión rojo. También asistió el equipo de recuperación submarina de la policía estatal y la unidad forense.

"Seguimos dedicados a las operaciones de recuperación en curso, sabiendo que detrás de cada persona perdida en esta tragedia, se encuentra una familia", dijo en un comunicado el coronel Roland L. Butler Jr., superintendente del Departamento de Policía Estatal de Maryland. "Junto con nuestros socios locales, estatales y federales, pedimos que todos extiendan su más sentido pésame y apoyo a las familias durante este momento difícil", agregó.

Hasta el momento se han recuperado los cuerpos de Alejandro Hernández Fuentes, de 35 años, Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26 y Maynor Yasir Suazo-Sandoval, de 38. El cuerpo de una cuarta víctima fue hallado el 15 de abril, pero su familia pidió que no se dijera su nombre.

El 26 de marzo, el buque portacontenedores Dali perdió energía y se estrelló contra uno de los pilares del puente Scott Key de Baltimore, en donde un equipo de ocho trabajadores de obras viales se encontraba trabajando en ese momento. Todos eran inmigrantes latinos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Dos sobrevivieron.

El Dali sigue atrapado entre los escombros, pero las autoridades anunciaron que esperaban reflotarlo y retirarlo antes del 10 de mayo, para poder reanudar el tráfico marítimo a través del puerto de Baltimore.

PUBLICIDAD

El FBI y la Guardia Costera están liderando una investigación criminal sobre el trágico incidente, informó CNN.

Mira también: