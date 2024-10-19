Reportan al menos siete muertos tras derrumbe de parte de un muelle en Georgia

Video El carguero Dali zarpa de Baltimore tras colapso del puente que cobró seis vidas hispanas

Al menos siete personas murieron el sábado después de que parte de un muelle de ferry se derrumbara en la isla Sapelo de Georgia, reportaron autoridades.

Ocho personas fueron trasladadas a hospitales, seis de ellas en estaedo crítico, mientras los equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Bomberos del Condado de McIntosh, el Departamento de Recursos Naturales de Georgia y otros estaban buscando en el agua a otros sobrevivientes, dijo Tyler Jones, portavoz del Departamento de Recursos Naturales (DNR, en inglés) de Georgia. La agencia opera el muelle y los barcos transbordadores que transportan a personas desde y hacia la isla.

Jones dijo que una pasarela del muelle se derrumbó y la gente cayó al agua. El incidente ocurrió mientras una multitud se reunía en la isla para una celebración de otoño de la pequeña comunidad Gullah-Geechee de descendientes de esclavos negros.

La isla Sapelo está a unas 60 millas al sur de Savannah y se puede llegar a ella en barco.

"Se han confirmado siete muertes", dijo Jones. “Ha habido varias personas transportadas a hospitales del área y continuamos buscando personas en el agua”. Entre los muertos había un capellán de la agencia estatal, agregó.

Se utilizaron helicópteros y barcos con sonar de barrido lateral en la búsqueda de sobrevivientes, según un comunicado del Departamento de Recursos Naturales.

En una publicación en su cuenta de Facebook la Oficina del Alguacil del condado de McIntosh, donde se ubica la isla Sapelo, dijo que estaba atendiendo a las personas afectadas por el colapso.

"Múltiples agencias han respondido y están contribuyendo para ayudar a quienes lo necesitan. Hemos establecido un punto de reunificación familiar en la Iglesia Bautista de Elm Grove. Le pedimos a cualquiera que busque miembros de su familia que consulte allí primero. También solicitamos que las personas tengan en cuenta los vehículos de emergencia que entran y salen del condado".

Se desconoce qué ocasionó el colapso de la pasarela

Jones dijo que no sabía qué causó el colapso de la pasarela, pero los funcionarios creen que había al menos 20 personas en ella en ese momento. La pasarela conectaba un muelle exterior donde la gente abordaba el ferry con otro muelle en tierra.

"No hubo colisión" con un barco ni nada más, dijo Jones. "La cosa simplemente se derrumbó. No sabemos por qué".

Estaba previsto que un equipo de ingenieros y especialistas en construcción investigara la escena este domingo para determinar por qué falló la estructura.

El Día Cultural es un evento anual de otoño que destaca a la pequeña comunidad de Hogg Hummock en la isla, que alberga a unas pocas docenas de residentes afroestadounidenses. La comunidad de caminos de tierra y casas modestas fue fundada por antiguos esclavos de la plantación de algodón de Thomas Spalding.

Pequeñas comunidades descendientes de poblaciones isleñas esclavizadas del sur, conocidas como Gullah o Geechee en Georgia, están dispersas a lo largo de la costa desde Carolina del Norte hasta Florida.

Los estudiosos dicen que su separación del continente hizo que los residentes conservaran gran parte de su herencia africana, desde su dialecto único hasta habilidades y artesanías como la pesca con redes y el tejido de cestas.

Gobernador Kemp lamenta los hechos en Sapelo, Georgia

En una publicación en su cuenta de X, el gobernador de Georgia Brian Kemp lamentó los hechos ocurridos en la isla Sapelo.

"Marty, las niñas y yo estamos desconsolados por la tragedia de hoy en la isla Sapelo. Mientras los socorristas estatales y locales continúan trabajando en esta escena activa, pedimos que todos los georgianos se unan a nosotros para orar por los perdidos, por los que aún están en peligro y por sus familias", declaró el mandatario.

Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que los funcionarios federales estaban listos para brindar cualquier asistencia necesaria.

El legislador federal Buddy Carter también lamentó la "tragedia" en Sapelo a través de una publicación en X.

"El gobernador Kemp ha enviado recursos estatales para ayudar en la búsqueda, el rescate y la recuperación", escribió.

