“Lo que le pasó a Vanessa no puede suceder más”: una joven desapareció tras salir a caminar en un bosque y luego fue hallada muerta

"Soñaba con ser profesora"

"Estamos muy heridos con este atroz hecho cometido en contra de esta joven que tenía toda su vida por delante. Vanessa no tenía enemigos, no tenía novio, no era una muchacha problemática. Este asesinato no puede quedar impune y por eso, pedimos a la comunidad que si vieron algo extraño, que no se queden callados. Toda información, por mínima que parezca, es vital en este momento", dijo Holmes a Univision Noticias.