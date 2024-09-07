Las 10 mejores ciudades para retirarse en EEUU: cinco de ellas están en Florida

La jubilación es una de las mayores preocupaciones de quienes viven en Estados Unidos. Cada vez más personas considera que su retiro posiblemente será más cuesta arriba que el de sus padres y, por ello, evalúan con cuidado qué ciudad puede resultar más amigable para cuando llegue el momento de jubilarse.

Con esto en mente, el sitio web de finanzas personales WalletHub divulgó esta semana una lista con, según su análisis, las mejores y las peores ciudades para retirarse en Estados Unidos.

Incluye 182 ciudades, listadas de mejor a peor para que personas jubiliadas vivan en ellas tomando en cuenta los siguientes factores: costo de vida, impuestos, calidad de vida, actividades disponibles y calidad de la atención médica.

El estudio asumió que un jubilado promedio depende de un ingreso fijo, por lo que es muy importante que las ciudades ayuden a que sus gastos sean menores.

Ese es uno de los factores que hacen que cinco de las 10 primeras ciudades de la lista se encuentran en el estado de Florida, donde los habitantes no están expuestos a obligaciones tributarias estatales, como el pago del impuesto sobre la renta. Otro factor que beneficia a Florida es su clima cálido permanente, que permite a los jubilados evitar los rigores del invierno y permite disfrutar de actividades recreacionales durante todo el año.

El analista de WalletHub Chip Lupo dijo en un comunicado que “es importante elegir prudentemente el lugar donde jubilarse, ya que muchos retirados solo cuentan con un ingreso fijo”.

"Como resultado, las mejores ciudades para los jubilados son aquellas que minimizan los impuestos y los gastos, así como también las que ofrecen buenas oportunidades para que los jubilados continúen trabajando remuneradamente para obtener ingresos adicionales si así lo desean". "Las mejores ciudades ofrecen atención médica de alta calidad y muchas actividades agradables para los jubilados", agregó.

Esta son las 10 mejores ciudades para retirarse en Estados Unidos de acuerdo con esa publicación:

1. Orlando, Florida

Según la clasificación de WalletHub, Orlando “es el mejor lugar para jubilarse, haciendo honor a su reputación de paraíso para personas mayores”.

La primera de las razones expuestas es que Orlando es una de las ciudades con menos impuestos para sus habitantes, lo que sumado al hecho de que Florida no tiene impuestos sobre el patrimonio, herencias, ni impuestos sobre la renta.

WalletHub explica que, “si bien Orlando no tiene un costo de vida particularmente bajo, es la novena ciudad más barata para servicios domésticos y la vigésima más barata para atención médica diurna para adultos”.

WalletHub añade que Orlando ofrece una gran cantidad de actividades recreativas para jubilados y es la primera en el país en lo que respecta a gerontólogos e instalaciones de atención médica domiciliaria per cápita.

2. Miami, Florida

Con ventajas tributarias similares a las que ofrece Orlando, Miami es la segunda mejor ciudad para retirados en Estados Unidos, según WalletHub.

“Ocupa el primer puesto del país en actividades de voluntariado para adultos, galerías de arte e instalaciones de pesca per cápita, tiene la quinta mayor cantidad de museos y la undécima mayor cantidad de centros de recreación y para personas mayores”, explica.

3. Minneapolis, Minnesota

Minneapolis es la tercera mejor ciudad para jubilarse en Estados Unidos “gracias a que cuenta con uno de los mercados laborales más amigables para personas mayores en todo el país”. Según WalletHub, el 22% de la población trabajadora de la ciudad es mayor de 65 años, dándole a los retirados la oportunidad de ocupar su tiempo y obtener ganancias extra.

Minneapolis también ofrece un entorno amigable para los jubilados. Es la vigésima novena ciudad (de 182) con más sentido de solidaridad y cuenta con el sexto mejor sistema hospitalario del país, junto con una gran cantidad de hogares de ancianos y gerontólogos per cápita. Minneapolis tiene también la tercera tasa de suicidio más baja para personas de 65 años o más.

La lista de las 10 mejores ciudades para retirarse en Estados Unidos continúa con: Tampa, Florida; Fort Lauderdale, Florida; Scottsdale, Arizona; Cincinnati, Ohio; St. Petersburg, Florida; Casper, Wyoming, y Atlanta, Georgia.

La clasificación de 182 ciudades también lista como las peores para retirarse en Estados Unidos, a: Newark, Nueva Jersey; Bakersfield, California; Rancho Cucamonga, California; Stockton, California y San Bernardino, California.

