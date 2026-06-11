estados unidos La Copa Mundial de la A a la Z Te presentamos el ABC de la Copa Mundial. Repasamos anécdotas, curiosidades, récords y datos de interés; a través de un particular abecedario con todo lo que debes saber sobre esta Copa del Mundo que hace historia

A — ¡Arrancó ya!

Llegó el esperado día en que comienza la fiesta mundialista. Y lo hace en la sede de la Ciudad de México. En el único estadio que ha albergado tres copas mundiales: la de 1970, la de 1986 y la actual, de 2026.

Además, el recinto ha sido testigo de momentos históricos para el fútbol. En 1970, Pelé levantó allí su tercer título mundial con Brasil. Y en 1986, fue testigo del gol del siglo y de 'la mano de Dios'; goles con los que Maradona ganó el torneo mundial contra Inglaterra.

B — Boletos

Ha sido muy comentado el precio de los boletos para acceder a los estadios. Los precios oscilan desde los 50 dólares a más de 10,000 (para la final).

Fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey llevaron a cabo una investigación sobre las prácticas de venta de entradas por su elevado coste.

En esta noticia te contamos todo lo que debes saber si necesitas cambiar o devolver tus boletos.

C — Canadá

El país es coanfitrión del torneo junto con Estados Unidos y México. Aunque es la primera vez que Canadá organiza la Copa Mundial en su categoría masculina, en 2015 ya organizó la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Es un reto para un país en el que solo el 14% se reconoce como aficionado del fútbol, y una oportunidad de seguir expandiéndose de acuerdo con un estudio de la Fundación Jumpstart que indica que ya es el deporte más practicado entre la población joven.



D — Diego Maradona

Los acontecimientos históricos ocurridos en las copas mundiales no se pueden relatar sin incluir la figura de Diego Armando Maradona.

El 29 de junio de 1986, Diego Maradona levantó la Copa del Mundo tras ganar 3-2 a Alemania Occidental en el Estadio Azteca. (Ap Photo/Carlo Fumagalli, File) Imagen CARLO FUMAGALLI/ASSOCIATED PRESS



Hizo historia tras la Copa Mundial España 1982 al convertirse en el primer futbolista en alcanzar el récord del traspaso más caro del mundo hasta entonces.

La Copa Mundial de México 1986 lo consagró tras sus dos goles icónicos: el gol del siglo y la 'mano de Dios', ambos durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca, en el que protagonizó una icónica victoria frente a la selección inglesa.

22 junio de 1986. Maradona celebra su segundo gol frente a Inglaterra en el Estadio Azteca. (AP Photo/File) Imagen AP



E — EEUU

Es la segunda vez que EEUU organiza una Copa Mundial. La primera fue la de 1994, que dejó dos anécdotas para el recuerdo:

Fue la primera final de un torneo mundial en la que no se anotó ningún gol y que se tuvo que disputar a penales. Brasil derrotó por 3 a 2 a Italia de esta manera. Se recordará porque Diego Maradona fue expulsado en pleno partido tras dar positivo en un control antidopaje por consumo de efedrina, una sustancia estimulante prohibida por la FIFA.

El 30 de junio de 1994 Diego Maradona fue el centro de la atención mediática en el hotel de Dallas tras ser expulsado por dopaje (AP Photo/Tim Sharp, File) Imagen Tim Sharp/AP

F —FIFA

Viene del acrónimo en francés: Federación Internacional de Fútbol Asociación. Es la institución y el máximo organismo rector que gobierna el fútbol a nivel mundial. Fue fundada en 1904 y tiene su sede en Zúrich, Suiza.

Se encarga de organizar los torneos internacionales más importantes, destacando principalmente este del que hablamos: la Copa Mundial.

G — Ganador

El trofeo es el título más ansiado de la competición. La selección que se proclame vencedora se alzará con la preciada estatuilla: una copa que no se lleva el equipo ganador. ¿Sabías por qué?

Si una selección ganaba la Copa del Mundo, la organización daba de forma permanente el derecho a conservar el trofeo original. El primero en ganar su triplete fue Brasil, y con él la copa original (la llamada Copa Jules Rimet).

Copa Jules Rimet. Londres, 1966 (Ap Photo) Imagen AP

La FIFA cambió esta regla en 1974; y actualmente, el país campeón recibe la copa original solo durante la ceremonia de premiación y los festejos, pero luego debe devolverla. A cambio, la federación ganadora recibe una réplica exacta bañada en oro (conocida como el Trofeo de los Ganadores).



H — Hat-trick

Anotar un triplete (tres goles o más en un mismo partido) en una Copa del Mundo es un evento relativamente raro: solo se han anotado 54 hat-tricks en más de 800 partidos durante las 22 ediciones del torneo de la Copa Mundial.

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que más hat-tricks ha anotado en torneos de Copa Mundial (AP Photo/Armando Franca) Imagen Armando Franca/AP



I — ICE

Sus siglas (Immigration and Customs Enforcement) significan Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en español. Sus agentes han protagonizado uno de los titulares más controvertidos al saberse que vigilarán los principales estadios en EEUU durante la Copa Mundial.

Agente del ICE en Newark, Nueva Jersey. 26 de mayo2026 (AP Photo/Seth Wenig) Imagen Seth Wenig/AP Photo/Seth Wenig



Organizaciones en defensa de los derechos de la población migrante alertan de que el torneo futbolístico podría ser escenario de "caza indiscriminada de personas inmigrantes".

J — 'Jabulani'

Así se llamó al balón de la Copa Mundial Sudáfrica 2010. El nombre proviene del idioma zulú, una lengua oficial sudafricana, y significa "celebrar" o "regocijo".

Pasó a la posteridad entre fuertes críticas de algunos porteros que lo sufrieron. Criticaban que su diseño hacía a la pelota impredecible en el aire. Sus ocho paneles térmicos la hacían demasiado ligera y redonda, lo que provocaba que pudiera cambiar de dirección repentinamente.

Jabulani, the ball that will be used for the World Cup opening match is shown at the referee headquarters in Pretoria, South Africa, Sunday June 6, 2010. Referee Ravshan Irmatov from Uzbekistan, will handle t,he opening match of the upcoming Soccer World Cup match between South Africa and Mexico on June 11. (AP Photo/Themba Hadebe) Imagen Themba Hadebe/ASSOCIATED PRESS



K — (Sede) Kansas City

El estadio que albergará algunos torneos de esta Copa Mundial (en EEUU) tiene el récord Guiness del estadio más ruidoso del mundo. Lo ganó el 29 de septiembre de 2014 por el rugido de público más fuerte en un estadio deportivo al aire libre, alcanzando una marca de 142.2 decibelios.

La hazaña ocurrió durante la victoria de los Chiefs por 41-14 contra los New England Patriots.

Archivo Imagen Charlie Riedel/AP



L — Lionel Messi

Es el futbolista con más partidos jugados en la historia de las Copas Mundiales. Acumula un total de 26 encuentros mundialistas repartidos en cinco ediciones (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

Lionel Messi celebra el triunfo en la Copa Mundial en Qatar (Foto AP/Martin Meissner, archivo) Imagen Martin Meissner/AP



Este hito lo convierte también en el jugador con más minutos disputados en torneos mundiales. Hemos disfrutado de su juego en el campo por un total de 2,315 minutos; lo que supera el registro histórico del italiano Paolo Maldini (2,217 minutos).

Y en esta Copa Mundial batirá otro récord, al convertirse junto con Cristiano Ronaldo en los primeros jugadores en disputar seis Copas del Mundo.

Natacha Pisarenko/AP Imagen Natacha Pisarenko/AP



M — México

México hace historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo. Fue sede en solitario en 1970 y en 1986; y ahora el país azteca organiza nuevamente el torneo junto con Canadá y Estados Unidos.

Rebecca Blackwell/AP Imagen Rebecca Blackwell/AP



N — Número 10

El número 10 alberga una auténtica leyenda. Ha sido el dorsal más mítico de la historia de las Copas Mundiales, porque lo han llevado astros como Pelé, Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Imagen APPhotos



O — 'La Ola'

El movimiento circular en las gradas para animar a los jugadores, conocido como 'la ola', fue inventado en EEUU. Aunque se popularizó en la Copa Mundial de México 1986.

El inventor fue el estadounidense George Henderson, conocido como Krazy George. Hoy tiene 81 años y un extenso currículum como animador desde los años 60. La primera ola reconocida ocurrió el 15 de octubre de 1981 en un partido de béisbol entre los Oakland Athletics y los New York Yankees y fue George quien la impulsó, aunque le costó cuatro intentos.

El 18 de septiembre de 1984 quedó inmortalizada en las crónicas de un amistoso en Monterrey (México) entre las selecciones mexicana y argentina. Ya en la Copa Mundial de México 1986, la hinchada mexicana performó 'la ola' en el partido inaugural, Italia-Bulgaria, y la repitió en el resto del torneo. Había nacido un gesto mítico.

Sergei Grits/AP Imagen Sergei Grits/AP



P — Partido número mil en la historia de las copas mundiales

El partido número mil tendrá lugar en esta edición de 2026. Concretamente, lo protagonizarán las selecciones de Japón y Túnez.

Este encuentro histórico, correspondiente a la fase de grupos, se llevará a cabo el 20 de junio de 2026 en la ciudad de Monterrey (México).

Estadio Monterrey, 31 de marzo de 2026. Fernando Llano/AP Imagen Fernando Llano/AP

Q — Qatar

Qatar fue el país anfitrión de la última Copa Mundial, en 2022, el primero jugado en invierno. Fue la Copa del Mundo con más goles de todos los tiempos. En total, se anotaron 172 tantos, superando a la Copa Mundial de Brasil 2014, donde se anotaron 171 goles.

El francés Kylian Mbappé fue el máximo goleador del Mundial de Qatar 2022, anotando 8 goles y llevándose la Bota de Oro. Logró esta cifra tras marcar un triplete en la gran final contra Argentina.

Kylian Mbappé remata para anotar el tercer gol de su equipo durante la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en el Estadio Lusail, en Qatar, el 18 de diciembre de 2022. (Foto AP/Francisco Seco) Imagen Francisco Seco/AP



R — Récords

Esta Copa Mundial pasará a la historia por romper varios récords: será en la que participarán más selecciones (48 en total) que disputarán 104 partidos, por primera vez en tres países distintos; y la que, se espera, contará con el mayor número histórico de visitantes.

El presidente Donald Trump conversa con el primer ministro canadiense Mark Carney y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tras el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Mandel Ngan/Foto de grupo de prensa vía AP) Imagen Mandel Ngan/AP

S — Shakira

El himno oficial de Shakira para esta edición de la Copa Mundial se titula 'Dai Dai' y es una colaboración junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Shakira ha participado en los espectáculos de cuatro Copas Mundiales de la FIFA, convirtiéndose en la primera artista mundial que interpreta canciones oficiales y destacadas del torneo en tantas ediciones consecutivas: desde Alemania 2006 hasta hoy.

Shakira enters for a panel on the 2026 FIFA World Cup soccer tournament halftime show at the Global Citizen NOW summit, Thursday, May 14, 2026, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa) Imagen Heather Khalifa/AP Photo/Heather Khalifa

T — Trump

Como presidente de uno de los países anfitriones, se espera que Trump esté presente en la ceremonia final, entregando el trofeo al equipo ganador el próximo 19 de julio en la sede mundialista de Nueva Jersey, aunque no está confirmado por la organización.

Protagonizó un momento cómico cuando en una entrevista se sorprendió por el alto coste de los boletos y reconoció que "no pagaría" 1,000 dólares para ver a EEUU contra Paraguay.

El presidente Donald Trump sostiene la tarjeta de su país durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Stephanie Scarbrough, Pool) Imagen Stephanie Scarbrough/AP

Esta Copa Mundial también está marcada por su política migratoria al involucrar a agencias como el ICE dentro del dispositivo de seguridad, lo que ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y comunidades de migrantes.

U — Uruguay

Uruguay fue el primer país que organizó una Copa Mundial. Fue entre el 13 y el 30 de julio de 1930 y la FIFA decidió entregarle la organización del torneo porque en esas fechas el país conmemoraba el centenario de su Constitución.

Además, el país se proclamó ganador de la primera Copa del Mundo de la historia.

El 30 de julio de 1930 Uruguay derrotó a Argentina por 4-2 y se proclamaron campeones de la Copa del Mundo. (Foto AP) Imagen AP



V — Visitantes totales

Con el aumento de selecciones y partidos, se espera romper la marca histórica, superando los 3.5 millones de espectadores que acudieron al Mundial de Estados Unidos en 1994.

Se prevé que esta Copa Mundial atraiga a más de 6.5 millones de visitantes internacionales, que se repartirían así: más de 5 millones de turistas extranjeros llegarían a México, 1.2 millones a EEUU y el resto a Canadá.

Petr David Josek/AP Imagen Petr David Josek/AP



W — 'Waka Waka'

La canción de Shakira para Sudáfrica 2010 fue tan popular que trascendió el torneo y se convirtió en el himno mundialista más escuchado de la historia.

También cuenta con otro título: el ser considerada la canción de fútbol más pegadiza jamás creada según este estudio.

Shakira actúa durante la ceremonia de clausura de la Copa Mundial en Johannesburgo, Sudáfrica, el domingo 11 de julio de 2010. (Foto AP/Luca Bruno) Imagen Luca Bruno/ASSOCIATED PRESS



X — Xuxa y la 'maldición' de Brasil

La famosa presentadora brasileña Xuxa publicó antes del Mundial 2014 un mensaje apoyando a la selección brasileña. Cuando Alemania goleó 7-1 a Brasil en semifinales, muchos aficionados bromearon diciendo que Xuxa había dado mala suerte al equipo.

Durante días, se hicieron virales distintos memes en redes sociales que la relacionaban con la histórica derrota.

Plé y Xuxa en Nueva York, en julio de 198. (AP Foto/Luis Alberto) Imagen LUIS ALBERTO/ASSOCIATED PRESS



Y — 'Ya merito'

El 'Ya merito' (o 'ya mero') es una expresión muy usada en México. Significa que algo está a punto de suceder o que está muy cerca.

Pero en el caso de la Copa Mundial, tiene una acepción agridulce. Forma parte del folclore deportivo que describe la constante y frustrante sensación de los seguidores de que la selección mexicana está a punto de hacer historia (como pasar al quinto partido), pero se queda eliminada a las puertas, en el último minuto.

Fans celebrate Mexico's win during the Mexico vs. Germany World Cup soccer match, as they watched it on an outdoor screen in Mexico City's Zocalo, Sunday, June 17, 2018. Mexico won it's first match against Germany 1-0. (AP Photo/Anthony Vazquez) Imagen Anthony Vazquez/AP



Z — Zócalo CDMX

La FIFA anunció que el recinto de fanáticos conocido como Fan Festival, que albergará el Zócalo de la Ciudad de México, será el " Templo Mayor del Futbol".

El histórico emplazamiento del centro de la ciudad se convertirá en "un espacio sin precedentes".

Cuenta con una pantalla LED de 510 metros cuadrados, confirmada por la organización como la más grande instalada entre todas las ciudades sede de los tres países.

Aficionados mexicanos celebran el primer gol de su equipo mientras ven el partido de octavos de final de la Copa del Mundo contra los Países Bajos en pantallas gigantes en el Zócalo, el domingo 29 de junio de 2014. (Foto AP/Moises Castillo) Imagen Moises Castillo/AP