California Más de 30 demandas contra la empresa aeroespacial donde ocurrió la emergencia del tanque químico en California La empresa GKN Aerospace ha recibido más de 30 demandas en su contra luego de que un tanque químico en su sede en California, que contenía un producto altamente inflamable, se sobrecalentara y provocara el riesgo de una explosión catastrófica en el condado de Orange, obligando a evacuar a unas 50,000 personas.

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Más de 30 demandas han sido presentadascontra GKN Aerospace después de que, el mes pasado, uno de los tanques de la empresa que contenía un producto químico altamente inflamable se sobrecalentara y amenazara con provocar una explosión catastrófica, lo que obligó a evacuar a unos 50,000 residentes del condado de Orange, en California.

Debbie Cohran, quien vive a unos 500 pies de las instalaciones aeroespaciales en Garden Grove, no recibió la orden de evacuar hasta varias horas después de que comenzara la fuga, según su denuncia. En su demanda afirma que sufrió náuseas y dolores de cabeza durante varios días después del incidente.

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Melanie Rose Burciaga, de la cercana localidad de Westminster, acababa de dar a luz a su primer hijo y tuvo que abandonar el hospital cuando se dieron las órdenes de evacuación, según declaró su abogado en la demanda.

Por su parte, Juan Diego Orozco formaba parte de un equipo de reparación de calles que trabajaba en Garden Grove el día en que comenzó el sobrecalentamiento. Según su abogado, Orozco sufrió un dolor de cabeza y acudió al hospital debido a dificultades para respirar y vómitos.

Más de 100 personas —incluidas algunas familias con mascotas— así como empresas locales, están demandando a GKN Aerospace, alegando que la empresa con sede en el Reino Unido fue negligente en el mantenimiento de la seguridad de sus instalaciones, especialmente dado que se encuentran en un gran centro poblacional.

Diez de los casos se presentaron como demandas colectivas en un tribunal federal, mientras que 21 se encuentran en tribunales estatales y abarcan de uno a 31 demandantes. Las demandas buscan una indemnización por daños y perjuicios y una indemnización punitiva.

Un portavoz de GKN Aerospace dijo a la AP en un correo electrónico el jueves: "GKN respeta el proceso legal y responderá a estas demandas a su debido tiempo".

Adam Zimmerman, profesor de la Facultad de Derecho Gould de la Universidad del Sur de California y que no participa en el litigio, dijo que es probable que los casos federales se consoliden y que los casos estatales se transfieran a un solo juez, para garantizar que se manejen de manera eficiente. Algunas de esas demandas estatales podrían trasladarse a un tribunal federal, señaló.

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Allanamientos e investigaciones federales

La presión sobre la empresa aumentó el miércoles cuando agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en las instalaciones para recoger documentos y registros relacionados con el "almacenamiento, uso o eliminación" de metacrilato de metilo, el químico que se encontraba dentro del tanque afectado.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) declaró el jueves que se había unido al FBI para "buscar y confiscar pruebas de posibles delitos ambientales federales". La agencia se negó a dar más información, alegando que no hace comentarios sobre investigaciones penales.

GKN Aerospace fabrica ventanas de cabina, marquesinas y parabrisas. El tanque que se sobrecalentó a partir del 21 de mayo contenía entre 6,000 y 7,000 galones (22,700 a 26,500 litros) de metacrilato de metilo, que es altamente inflamable. El líquido se utiliza en la fabricación de plásticos y recubrimientos, como el plexiglás.

Las autoridades sanitarias afirmaron que no se produjo contaminación ni se liberaron vapores, y que tienen previsto monitorear el aire durante varios meses. Según la EPA, la exposición a esta sustancia química puede causar graves problemas respiratorios, trastornos neurológicos e irritación de la piel, los ojos y la garganta.

Aunque el tanque no explotó, decenas de miles de residentes fueron evacuados de la zona durante un período de tres a cinco días, hasta que los equipos lograron estabilizar el tanque.

Blodgett afirmó que la empresa estaba cooperando con las autoridades federales.

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Quejas en la comunidad afectada

El vicepresidente senior de GKN Aerospace, Steve Carlin, habló en una reunión comunitaria el martes y dijo que lamentaba que hubiera ocurrido el incidente, y que era especialmente inquietante porque la empresa tiene una larga trayectoria con la comunidad.

Muchas de las demandas sostienen que la empresa tenía la obligación de mantener el tanque, el sistema de enfriamiento, las válvulas y los sistemas de monitoreo para garantizar la seguridad de la comunidad.

Las demandas señalan que los residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares y tuvieron que pagar por hoteles, comida y otras necesidades diarias, lo que les supuso una carga financiera. También afirmaron que sufrieron ansiedad durante el proceso de evacuación y que siguen preocupados por la exposición a sustancias químicas.

Las empresas de la zona también se vieron afectadas. La emergencia ocurrió durante el fin de semana del Día de los Caídos, una época en la que muchos restaurantes y empresas de servicios de alimentación obtienen algunos de sus mejores ingresos del año.

"Nuestros datos muestran que aproximadamente 3,000 negocios se vieron obligados a cerrar debido a la evacuación, y al menos otros 3,000 negocios justo fuera de la zona de evacuación, aunque no se vieron obligados a cerrar, sufrieron una caída considerable en sus ingresos debido a la falla del tanque y a la evacuación", dijo el abogado Richard McCune, quien ha presentado una demanda colectiva en nombre de Big Rob's Pizzeria y Fruit Caboose Concessions.

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Los abogados afirman que la investigación del FBI les ayudará en sus casos legales.