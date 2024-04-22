Juez de Arizona declara nulo el juicio del ranchero acusado de matar a tiros a un migrante mexicano

Video Habla el ranchero acusado de matar a un migrante en su propiedad: su juicio fue declarado nulo

Un juez de Arizona declaró este lunes nulo el juicio en el caso de un ranchero acusado de matar a tiros a un mexicano en su propiedad cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

La anulación del juicio se produjo después de que los jurados no lograran llegar a una decisión unánime después de más de dos días completos de deliberación en el juicio a George Alan Kelly, de 75 años, acusado de asesinato en segundo grado por el tiroteo del 30 de enero de 2023 contra Gabriel Cuen-Buitimea, de 48 años, quien vivía justo al sur de la frontera en Nogales, México.

PUBLICIDAD

"Basado en la incapacidad del jurado para llegar a un veredicto sobre cualquier cargo", dijo el juez del Tribunal Superior Thomas Fink, "este caso es nulo".

La Oficina del fiscal del Condado de Santa Cruz aún puede decidir si vuelve a juzgar a Kelly por cualquier cargo o abandona el caso por completo.

Se programó una audiencia de estatus para el próximo lunes por la tarde, cuando los fiscales podrían informar al juez si planean volver a presentar el caso.

Kelly disparó imprudentemente nueve tiros con un rifle AK-47 hacia un grupo de hombres, incluido Cuen-Buitimea, a unos 90 metros (100 yardas) de distancia en su rancho ganadero, según los fiscales. Kelly ha dicho que disparó tiros de advertencia al aire, pero que no disparó directamente a nadie.

Los funcionarios de la corte llevaron a los jurados al rancho de Kelly, así como a una sección de la frontera. El juez del Tribunal Superior Thomas Fink negó las solicitudes de los medios de comunicación para acompañarlo.

Video Ranchero de Arizona acusado de asesinar a un migrante mexicano en su terreno queda libre bajo fianza



Kelly había rechazado anteriormente un acuerdo con los fiscales que habría reducido el cargo a un cargo de homicidio por negligencia si se declaraba culpable.

Kelly también fue acusado de agresión agravada ese día contra otra persona del grupo de unas ocho personas, incluido un hombre de Honduras que vivía en México y que testificó durante el juicio que había ido a Estados Unidos ese día en busca de trabajo.

Los demás migrantes no resultaron heridos y todos lograron regresar a México.

Cuen-Buitimea había ingresado ilegalmente a Estados Unidos varias veces y fue deportado, la última vez en 2016, según muestran los registros judiciales.

PUBLICIDAD

No es el único caso

El tiroteo desató fuertes sentimientos políticos sobre cuestiones de seguridad fronteriza menos de seis meses después de que un director de prisión y su hermano fueran arrestados en otro tiroteo en el oeste de Texas que mató a un migrante e hirió a otro. Los hermanos gemelos Michael y Mark Sheppard, ambos de 60 años, fueron acusados de homicidio involuntario en el tiroteo de septiembre de 2022 en el condado de El Paso.

Los hermanos detuvieron su camión cerca de un pueblo a unas 25 millas de la frontera y abrieron fuego contra un grupo de migrantes que buscaban agua en el camino. Un migrante murió y una mujer sufrió una herida de bala en el estómago, dijeron las autoridades.

Los medios de comunicación de Florida informaron el otoño pasado que los hermanos estaban en libertad bajo fianza y vivían en el estado.

La seguridad fronteriza es un tema clave en la contienda presidencial de este año, ya que el republicano Donald Trump y el presidente demócrata Joe Biden realizaron visitas en duelo a la frontera entre Texas y México a fines de febrero.

Mira también: