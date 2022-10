Condenemos el racismo y la discriminación, vengan de quien vengan

Porque no es normal discriminar; no está bien rechazar a alguien con actitudes racistas; no es correcto señalar la “paja en el ojo ajeno”, ni en privado, ni en público. Pero sobre todo, no cuando te dices “líder” de una o más minorías; no cuando eres pro inmigrante y buscas la igualdad entre las comunidades; no cuando tus ancestros sufrieron abusos incontables, y callarlos, para que tú llegaras hasta donde estás.