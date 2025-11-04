'Cupones de alimentos' SNAP: piden a juez que exija el pago completo en noviembre y Trump amenaza con no dar nada

El grupo de ciudades y organizaciones que demandó al gobierno de Donald Trump por la suspensión temporal de los beneficios del programa de 'cupones de alimentos' SNAP volvió a la corte este martes para pedir que se exijan los pagos completos de este mes y que se hagan sin más demora.

Mientras se extiende la pelea judicial por el desembolso de una ayuda crucial para casi 42 millones de personas de bajos recursos en Estados Unidos, el presidente Donald Trump lanzó la confusa amenaza de ni siquiera realizar pago alguno mientras persista un cierre del gobierno federal que está a horas de superar el récord de duración previo en su primer mandato. Algo que pondría en entredicho el plan de su propio gobierno y que violaría órdenes judiciales.

Todo esto ocurre un día después de que el Departamento de Agricultura (USDA), que administra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), informó a dos tribunales que pagará parcialmente los beneficios de noviembre y, al mismo tiempo, reconoció que lo hará con demora y que habría personas que reciban cantidades reducidas incorrectas.

Ese fue el plan informado por el USDA después de que un juez de Rhode Island le ordenó el fin de semana desembolsar los beneficios por completo este lunes o de forma parcial este miércoles.

"La orden del 1 de noviembre determinó que el gobierno, si no quería hacer uso de su discreción para realizar los pagos de SNAP por completo, tenía que 'resolver de forma expedita los obstáculos administrativos y burocráticos' relacionados con los pagos parciales y debía hacer esos pagos apenas dos días después de la fecha requerida si los hubiese hecho de forma completa", dijo el grupo demandante en su documento judicial.

"La corte también ordenó que 'cualquier decisión de la agencia sobre el uso de su discreción debía hacerse en concordancia con la Ley de Procesos Administrativos y no podía ser arbitraria ni caprichosa. Como se discutió en el memorándum adjuntado (...) la decisión de los demandados de no realizar los pagos completos de SNAP no es consistente con la orden", del juez John McConnell, agregó.

McConnell fijó una audiencia para evaluar el asunto en la tarde de este martes.

El plan del gobierno para desembolsar la mitad de los fondos del programa SNAP

El memorándum al que se refiere el grupo que demanda al gobierno es un documento firmado por el subsecretario del USDA Patrick Penn. En él, Penn explicó que de los $6,000 millones que le habían sido aprobados como fondos de contingencia para el programa SNAP le quedaban solamente disponibles $4,650 millones.

"Esos fondos se comprometerán por completo a cubrir el 50% de los beneficios de los hogares actualmente elegibles", dijo a la corte. "Esto significa que no quedarán fondos para los nuevos solicitantes de SNAP certificados en noviembre, para ayuda por desastres o como colchón frente a las consecuencias potencialmente catastróficas de que se cierre por completo (el programa) SNAP", agregó.

El gobierno, según Penn, evaluó mover $4,000 millones del Programa de Nutrición para Niños y complementar así los fondos que faltaban para cubrir el 100% de los pagos de los 'cupones de alimentos'. Pero decidió no hacerlo.

Los Programas de Nutrición para Niños obtienen parte de sus fondos del dinero que entra a Estados Unidos por los pagos de aduanas. Así fue aprobado en la Sección 32 de la Ley de Ajuste Agrícola de 1935.

"El USDA determinó que los fondos de la Sección 32 del Programa de Nutrición para Niños durante el año fiscal, en lugar de ser utilizados para los beneficios del programa SNAP", dijo Penn al tribunal.

"Los fondos de la Sección 32 del Programa de Nutrición para Niños no representan un fondo de contingencia para el programa SNAP. Usar miles de millones de dólares del Programa de Nutrición para Niños para (los beneficios de) SNAP dejaría una brecha sin precedente en ese financiamiento que el Congreso no tiene que cubrir en sus presupuestos anuales", agregó.

La amenaza de Trump de no pagar nada en noviembre

Contradiciendo a su Departamento de Agricultura, a las órdenes judiciales y a lo que él mismo había escrito hace unos días, este martes Trump amenazó sin dar detalles con no honrar el acuerdo de su gobierno ante dos cortes.

En una publicación en su red Truth Social, arremetió de forma inexacta contra el programa SNAP al escribir que se le dieron los beneficios a cualquier persona que los pidió durante el gobierno de Joe Biden. "¡LOS BENEFICIOS DE SNAP (...) solo se darán cuando los demócratas radicales de izquierda reabran el gobierno, algo que pueden hacer fácilmente, y no antes!", escribió el mandatario.

En el día 35 del cierre del gobierno, los demócratas y republicanos siguen sin anunciar algún acuerdo que pueda dar paso a una votación que apruebe un financiamiento temporal.

En el Congreso, el líder republicano del Senado, John Thune, expresó este lunes optimismo de que la situación se destrabe esta semana. Senadores citados por el medio Politico también dijeron que ha habido supuestos avances en recientes negociaciones para financiar el gobierno federal temporalmente y para que haya una votación sobre la exigencia hasta ahora inamovible de los demócratas: que se extienda más allá del 31 de diciembre una mejora a un crédito tributario que ayuda a costear las crecientes primas de los seguros de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare).

Hasta ahora, Trump se ha mantenido públicamente casi por completo fuera de la ecuación y ha presionado a los republicanos para que vayan con la 'opción nuclear', un procedimiento que permite que el partido de mayoría en el Senado, en este caso los republicanos, apruebe una medida sin que pueda ser bloqueada por el partido de minoría.

El programa SNAP da beneficios a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos. Es una pieza clave de las ayudas sociales del país al entregar a esas personas tarjetas prepagadas que pueden usar para comprar alimentos. Brinda, en promedio, $187 mensuales a 41.7 millones de personas.

Center on Budget and Policy Priorities, un centro de corte progresista, explica que los hogares deben cumplir con varios requisitos para acceder a los 'cupones de alimentos'. Por lo general, los ingresos mensuales del hogar deben estar 130% por debajo del umbral de pobreza.

"Para una familia de tres, el umbral de pobreza usado para calcular los beneficios de SNAP en el año fiscal 2026 es de $2,221 al mes. Así que 130% del umbral de pobreza para una familia de tres es de $2,888 al mes o unos $34,656 al año", explica.

Además, para ser elegibles a la ayuda del programa SNAP, un hogar donde ninguno de sus miembros tiene 60 años o más solo puede tener activos (recursos que pueda usar para comprar alimentos) por $3,000 o menos. Los hogares donde sí hay una persona con 60 años o más puede tener activos solo por $4,500 o menos.

