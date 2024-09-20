Un sheriff de Kentucky mata a tiros a un juez en plena corte por una discusión

Video Un alguacil en Kentucky mata a tiros a un juez en plena corte: una discusión habría desatado el tiroteo

Un juez de un condado rural de Kentucky fue asesinado a tiros en su sala de audiencias el jueves, y el sheriff local fue acusado por el homicidio, informó la policía.

La investigación preliminar indica que el sheriff del condado de Letcher, Shawn M. Stines, disparó al juez de distrito Kevin Mullins varias veces después de una discusión dentro del palacio de justicia, según la policía estatal de Kentucky. Mullins, que ocupó el cargo de juez durante 15 años, murió en el lugar y Stines se entregó sin incidentes.

El mortal tiroteo en Whitesburg sacudió a esa pequeña y muy unida comunidad de los Apalaches, sede del gobierno del condado, con aproximadamente 1,700 residentes, ubicada a unas 145 millas al sureste de Lexington.

El fiscal principal del condado, Matt Butler, describió una efusión de simpatía cuando se recusó a sí mismo y a su oficina de las investigaciones sobre el tiroteo, citando lazos sociales y familiares con Mullins.

"Todos nos conocemos aquí. ... Cualquiera del condado de Letcher le diría que el juez Mullins y yo nos casamos con hermanas y que tenemos hijos que son primos hermanos pero que actúan como hermanos", dijo Butler en un comunicado desde su oficina. "Por esa razón, entre otras, ya he tomado medidas para recusarme a mí mismo y a toda mi oficina".

El fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, dijo que su oficina colaborará con un fiscal de la Commonwealth en la región como fiscales especiales en el caso penal. "Investigaremos a fondo y buscaremos justicia", dijo Coleman en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron sobre las 2:55 pm del jueves dentro del juzgado del condado de Letcher en Whitesburg. Mullins, de 54 años, recibió varios impactos de bala, según informó la policía estatal de Kentucky. Stines, de 43 años, fue acusado de un cargo de asesinato en primer grado. El sheriff fue llevado a una cárcel y local y estaba cooperando con las autoridades. La investigación continúa, según informó la policía.

El edificio de la corte del condado de Letcher, en Kentucky. Imagen Google Maps



No estaba claro si Stines tenía un abogado. La policía estatal de Kentucky remitió las consultas sobre la representación legal de Stines el jueves a un portavoz que no respondió de inmediato por correo electrónico.

En respuesta al tiroteo, el gobernador Andy Beshear dijo en una publicación en las redes sociales: "Hay demasiada violencia en este mundo y rezo por que haya un camino hacia un mañana mejor".

Tiroteo en una corte de Kentucky: quién era el juez asesinado

Kevin Mullins se desempeñó como juez de distrito en el condado de Letcher desde que fue designado por el exgobernador Steve Beshear en 2009 y elegido al año siguiente.

El juez de distrityo Kevin Mullins, en una imagen facilitada por la Corte de Justicia de Kentucky. Imagen AP



Mullins era conocido por promover el tratamiento del abuso de sustancias para personas involucradas en el sistema judicial y ayudó a cientos de residentes a ingresar a un tratamiento residencial para pacientes internados, según un programa para una cumbre sobre drogas en la que habló en 2022. También ayudó a desarrollar un programa llamado Addiction Recovery Care para ofrecer servicios de apoyo entre pares en el juzgado. El programa fue adoptado en al menos 50 condados de Kentucky.

Mullins también se desempeñó como miembro fundador del Equipo de Liderazgo de Responsive Effort to Support Treatment in Opioid Recovery Efforts.

Después del tiroteo, varias escuelas de la zona fueron cerradas brevemente y el juez ejecutivo del condado de Letcher firmó una orden para cerrar el juzgado del condado donde se produjo el tiroteo.

El presidente de la Corte Suprema de Kentucky, Laurance B. VanMeter, dijo que estaba "conmocionado por este acto de violencia" y que el sistema judicial estaba "sacudido por esta noticia".

