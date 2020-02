Senadores de Utah aprueban por unanimidad un proyecto para despenalizar la poligamia

El proyecto de ley convertiría la poligamia, usualmente una relación entre un hombre y varias mujeres que toma como esposas, en una infracción y no en un delito, modificando la actual pena de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, los casos en los que un 'arreglo matrimonial' se derive de la amenaza o la coacción, o se produzca bajo pretextos fraudulentos, seguirían siendo un delito de tercer grado.

De la persecución a un 'reality show'

El proyecto de ley ha sido criticado por algunos que consideran que no haría lo suficiente para proteger a las víctimas en matrimonios de menores, según The Associated Press.