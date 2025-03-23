El jefe del Seguro Social malinterpretó una orden judicial y amenazó incorrectamente con "cerrar" esa agencia clave

Video Los cambios del Seguro Social en el control de identidad que pueden complicar el cobro de cheques

Tras una orden de una jueza, el comisionado interino de la Administración del Seguro Social (SSA, por su sigla en inglés) amenazó con "cerrar" la agencia que mensualmente envía cheques a casi 70 millones de personas jubiladas y discapaditadas en Estados Unidos y, poco después, se retractó tras una aclaración de la corte y una aparente reprimenda de la Casa Blanca.

Comentarios como los hechos por Leland Dudek sobre el "cierre" de una agencia tan importante pueden haber preocupado a beneficiarios que dependen de su cheque mensual del Seguro Social para costear sus alimentos y servicios básicos.

Dudek es un funcionario de rango medio que quedó al frente de la SSA en medio de los ajustes que se han hecho en amplias agencias del gobierno desde que Donald Trump regresó al poder.

Su dramática declaración sobre "cerrar" la SSA se dio el jueves pasado, después de que una jueza impidió que el equipo del llamado 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' o 'DOGE' en inglés, ideado por el millonario Elon Musk, pudiera acceder a cierta información sensible de los beneficiarios dentro de las bases de datos del Seguro Social.

Dudek interpretó la orden de la jueza Ellen Lipton Hollander, de la corte para el Distrito de Maryland, de forma amplia.

Consideró, según fue citado por la agencia Bloomberg, que la decisión de la jueza suponía que el término "afiliado de 'DOGE'" podía aplicarse a cualquier empleado del Seguro Social. "My equipo antifraude sería 'afiliados de DOGE'. Mi equipo de información (IT) sería 'afiliado de DOGE'. (...) Seguiré (la orden judicial) al pie de la letra y suspenderé el acceso a los sistemas de información a todos los empleados de la SSA", dijo Dudek, de acuerdo con lo citado por Bloomberg.

No queda claro qué profundidad de análisis hizo Dudek para llegar a esa conclusión o si consultó la decisión de la jueza con asesores legales de la agencia antes de emitir sus declaraciones.

El viernes se retractó en un comunicado oficial. "Hoy, el tribunal emitió directrices aclaratorias sobre la Orden de Restricción Temporal (TRO) relacionada con los empleados de 'DOGE' y las actividades de 'DOGE' en la Administración del Seguro Social. Por lo tanto, no voy a cerrar la agencia", se lee en el comunicado.

"El presidente Trump apoya mantener abiertas las oficinas del Seguro Social y entregar el cheque correcto a la persona correcta en el momento correcto. Los empleados de la SSA y su trabajo continuarán bajo la Orden de Restricción Temporal" de la corte, agregó.

Qué dijo la jueza que impidió el acceso del equipo de 'DOGE' a datos del Seguro Social

La jueza Hollander también escribió en una carta el viernes que la interpretación que el jefe interino de la SSA hizo de su orden era "imprecisa".

"La corte está al tanto de varios reportes de prensa que dicen que el comisionado interino de la SSA, Dudek, cree que prácticamente todos los empleados de la SSA entran dentro la orden, incluyendo su 'equipo antifraude' y su 'equipo de información (IT)'. Y, de acuerdo con los reportes de prensa, el señor Dudek aparentemente cree que debe suspender su acceso a los sistemas de información de la SSA para poder cumplir con la orden. Esas interpretaciones del alcance de la orden son imprecisas", se lee en la carta de la magistrada.

"Los empleados de la SSA que no están involucrados con el equipo de 'DOGE' o en el trabajo del equipo 'DOGE' no están sujetos a la orden", esclareció la jueza. "Además, cualquier sugerencia de que la orden podría requerir la demora o suspensión de los pagos de los beneficios (los cheques del Seguro Social) es incorrecta", agregó.

La Administración del Seguro Social ha sido foco de recientes temas en los medios.

