Este hombre provocó una avalancha que enterró a su hermano, pero logró rescatarlo con vida

Video En video: El momento en que un hombre escapa de una avalancha cuando practicaba snowboarding

Una avalancha que generó un hombre mientras viajaba en un motonieve el día de la víspera de Navidad, enterró a su hermano en el área de Steep Hollow de la cuenca Franklin, cerca de la ciudad de Logan en Utah.

Los hermanos Braeden y Hunter Hansen viajaban en trineos motorizados cruzando un valle debajo de una franja de acantilados, cuando se inició la avalancha de nieve, según informó el Centro de Avalanchas de Utah.

El organismo dijo además que uno de los hombres dijo que vio como la pendiente se ondulaba debajo y alrededor de su vehículo, pero que logró salir del área evitando ser enterrado por la nieve.

El reporte indica que el Braenden vio cómo el deslizamiento de nieve arrastraba a su hermano mayor, que estaba de pie junto a su trineo debajo de la pendiente, arrastrándolo por cerca de 150 yardas para luego enterrarlo por completo.

Gracias al uso de un transmisor, el hombre pudo localizar el lugar exacto donde su hermano Hunter estaba cubierto por la nieve. Afortunadamente, dos dedos de una de sus manos sobresalían de la nieve, lo que ahorró tiempo de búsqueda, lo cual es esencial en situaciones en las que puede desencadenarse un peligroso cuadro de hipotermia.

Después de ser desenterrado, el hombre solo sufrió heridas menores y pudo salir del lugar como pasajero en el motonieve de su hermano sin necesidad de asistencia de rescate o primeros auxilios.

Los meteorólogos del Centro de Avalanchas de Utah advierten que condiciones de avalancha similares están generalizadas en el área y que el peligro aumentará en las montañas del norte de Utah y el sureste de Idaho a medida que nos acercamos al fin de semana.

Según los funcionarios, las condiciones más riesgosas se encuentran en las laderas de elevación superior, las laderas orientadas al oeste, norte y este, en elevaciones medias y en terrenos de elevación inferior donde la lluvia ha saturado la nieve poco profunda.

El Centro de Avalanchas de Utah dijo que la avalancha tuvo lugar a unos 8,400 pies de altura, en un punto con una “capa de nieve débil persistente”.