Republicano Duncan Hunter renunciará al Congreso luego de declararse culpable de malversación de fondos de campaña

“ Desde el primer día que me alisté con los Marines, después del 9/11, he tenido el honor de servir a mi país, tanto en casa como afuera. Luego de tres despliegues a Irak y Afganistán fui elegido a la Cámara de Representantes y traje conmigo las lecciones que aprendí durante mi servicio en el Cuerpo de los Marines y los valores inspirados por mi padre que tuvo este cargo antes que yo”, indica la misiva.

Hunter, quien fue elegido para el cargo en 2008, fue acusado en agosto de 2018 por múltiples cargos federales de que robó $ 250,000 de dinero de campaña y lo usó para vacaciones familiares, comestibles, asuntos extramaritales y otros usos no relacionados con la campaña.

La renuncia de Hunter pone la pelota en la cancha del gobernador Gavin Newsom para determinar si convocar o no una elección especial para ocupar su puesto vacante. Newsom también tiene la opción de dejar legalmente el puesto vacante hasta después de las elecciones de noviembre.

• Alimentos y bebidas para ellos y para otros en varios restaurantes, incluidos: Mister A's, Capital Grille, Olives – Bellagio, Spago, Mesa Grill en Caesar’s Palace, Sally's Fish House & Bar, Blue Point Coastal, Island Prime, Harney Sushi, Lou & Mickey's, Del Frisco's Double Eagle Steak House, Jake's Del Mar, Studio at the Montage y Sonoma Restaurant