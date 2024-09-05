Reporte del desempleo en EEUU: 3 claves que explican por qué son importantes las cifras de este viernes

Video ¿Se acerca un recorte de las tasas de interés en EEUU? Analizamos su impacto en los consumidores y votantes

El informe sobre la situación del mercado laboral en Estados Unidos que el gobierno revelará este viernes ha tomado esta vez más importancia. Dará nuevas pistas sobre si la tasa de desempleo aceleró en agosto su tendencia al alza y sobre la próxima decisión que tomará la Reserva Federal sobre su tasa de interés.

El mes pasado, esos números renovaron entre algunos los temores a una posible recesión en Estados Unidos porque mostraron que la tasa de desempleo subió a su nivel más alto en casi tres años: 4.3%. La preocupación salpicó a la bolsa de valores, que en una jornada puntual sufrió su mayor caída desde 2022. Desde antonces, el mercado se ha recuperado.

Aquí profundizamos en tres claves que ayudan a entender por qué el reporte de mañana será más relevante que en otras ocasiones.

1. Ayudará a evaluar si las cifras débiles del mes previo fueron una cuestión puntual

Las cifras de mañana traerían cierta calma, según sondeos. Uno realizado por la agencia Reuters estimó que la economía estadounidense creó 160,000 puestos de trabajo en agosto, más que los 114,000 de julio, y que la tasa de desempleo bajó levemente a 4.2%, desde ese 4.3% que puso a algunos nerviosos.

La solidez del mercado laboral ha sido un factor clave para la economía de Estados Unidos desde el feroz golpe que sufrieron los empleos al inicio de la pandemia. La tasa de desempleo, por ejemplo, bajó rápidamente tras haber alcanzado casi 15% en abril del 2020 y a lo largo del 2022 y 2023 se mantuvo en un rango bajo del 3%.

Eso fue una suerte de 'bendición' para la Reserva Federal (Fed) porque le permitió enfocarse en batallar contra la inflación. El banco central tiene dos mandatos del Congreso: mantener a raya el alza de los precios y la buena salud del mercado laboral.

Como el sector del empleo tuvo un buen ritmo en los últimos años, la Fed pudo entonces subir fuertemente su tasa de interés para enfriar una inflación que golpeó significativamente los bolsillos de muchos hogares.

Pero este año la tasa de desempleo comenzó a subir lentamente. Y el mes pasado se encendieron algunas alarmas cuando se 'activó' lo que se conoce como la 'regla Sahm', creada por la economista Claudia Sahm, quien trabajó en la Fed. Esa regla toma en cuenta el comportamiento de la tasa de desempleo en el último año para indicar cuándo la economía entró en recesión o está cerca de caer en una.

Se le llama 'regla' pero no implica de forma tajante que la economía está en recesión porque se 'activó'. El presidente de la Fed, Jerome Powell, prefiere catalogarla como una "regularidad estadística" y es clave recordar que las cifras de la actividad económica —el desempeño del Producto Interno Bruto o PIB— han mostrado crecimiento todo este año.

2. Dará más pistas sobre el esperado recorte de la tasa de interés

Es un hecho que la Fed rebajará su tasa de interés de referencia cuando se reúna el 17 y 18 de septiembre. El propio Jerome Powell dio la señal definitiva cuando a fines de agosto declaró que había "llegado el momento" de ajustarla.

Tras haber sido criticado por la escalada de la inflación, el banco central ha tratado de calibrar con mucha cautela el momento de un recorte de su tasa clave. El más reciente dato de inflación reflejó que el alza de los precios se ha seguido moderando y alejó el temor a que la gente se acostumbre a precios más altos, lo que complicaría controlarla en el largo plazo.

La mira, entonces, es ahora evitar una alza sostenida de la tasa de desempleo.

"El Congreso nos dio una tarea (...) Miramos dos objetivos y si una de las dos variables, la inflación o el empleo, está más lejos de su meta que la otra, nos concentramos en la que está más lejos", explicó Powell en su conferencia de prensa después de la última decisión sobre la tasa de interés, a fines de julio.

"Por los pasados dos años, el mejor servicio que pudimos darle al pueblo estadounidense era enfocarnos en la inflación (...) Creo que el riesgo al alza de la inflación ha cedido porque el mercado laboral se ha enfriado y, aunque la inflación está un poco más lejos de su meta que el empleo, creo que los riesgos para el mandato laboral son reales en este momento", agregó.

La tasa referencial de la Fed se ubica actualmente en un rango de entre 5.25% y 5.5%. Las 'apuestas' se dividen entre los que estiman un recorte de un cuarto de punto porcentual y los que anticipan uno más agresivo, de medio punto porcentual. Un reporte de empleo débil podría inclinar más la balanza hacia una rebaja más significativa.

63% de los participantes de un sondeo clave (FedWatch de CME Group) se inclinan hasta este jueves por la rebaja de un cuarto de punto y el resto por el recorte de medio punto.

3. Salpicará los discursos económicos de Kamala Harris y Donald Trump

La campaña presidencial se aceleró esta semana y ambos candidatos se están centrando en sus promesas económicas clave en los días previos a su debate del 10 de septiembre. El desempeño de la economía y, en particular de la inflación, es algo con lo que el candidato republicano, el expresidente Donald Trump, ha machacado a los demócratas. Primero cuando el mandatario Joe Biden era todavía el candidato demócrata y ahora con la vicepresidenta Kamala Harris.

Un reporte de desempleo flojo sería usado por Trump en sus críticas a los demócratas y, por el contrario, uno sólido sería utilizado por Harris mientras corteja a los votantes.

Además, el hecho de que la Fed esté tan cerca de su próxima decisión sobre la tasa de interés podría colarse en la campaña. En especial porque Trump ha deslizado un interés en incidir en las decisiones del banco central en un eventual gobierno y criticó cualquier recorte de la tasa en este momento.

"Siento que el presidente al menos debe poder opinar (al respecto) (...) Creo que en mi caso, que hice mucho dinero, que era muy exitoso, tengo un mejor instinto que, en muchos casos, personas que están en la Reserva Federal o su presidente", dijo Trump a periodistas en agosto.

La independencia de la Fed y el buen manejo de la política monetaria son aspectos sagrados para economistas y los mercados, sobre todo cuando se trata de la mayor economía del mundo.

