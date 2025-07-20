Pronto entrará en vigor un cambio importante en el envío de los cheques del Seguro Social

Video ¿Quiénes se verán beneficiados por el aumento del cheque del Seguro Social? Te explicamos

La Administración del Seguro Social (SSA) recordó que desde el 30 de septiembre de 2025 dejará de enviar el dinero del Seguro Social en cheques físicos. Todos los fondos de las jubilaciones llegarán a los millones de beneficiarios a través de pagos electrónicos.

"Este cambio es parte de una iniciativa más amplia del gobierno para modernizar los sistemas de pagos (...) Al movernos de forma exclusiva a pagos electrónicos buscamos mejorar la eficiencia, la seguridad y las garantías de que los beneficiarios reciban sus cheques mensuales oportunamente", dijo la SSA en su web.

La SSA dijo que el cambio afectará "a un pequeño grupo de beneficiarios" que no ha modificado su método de pago.

"Menos del 1% de los beneficiarios recibe cheques en papel actualmente. Alentamos a esos individuos a que se inscriban en un depósito directo u opten por una tarjeta Direct Express para que sigan recibiendo sus pagos mensuales a tiempo", agregó.

Si recibes tu dinero del Seguro Social en un cheque en papel: tienes estas dos opciones

Las personas que todavía reciben el dinero del Seguro Social en un cheque físico pueden escoger entre dos alternativas. Pueden recibir un depósito directo en su cuenta de banco, ya sea de cheques o de ahorro. Y, si no cuentan con una cuenta bancaria, pueden recibir los fondos del Seguro Social en una tarjeta Direct Express.

Direct Express es una tarjeta de débito prepagada creada específicamente para los pagos del Seguro Social, dijo la SSA en su web.

Cómo pedir el envío de los fondos del Seguro Social de forma electrónica

Para solicitar un depósito directo: puedes pedirlo en www.GoDirect.gov. Debes tener a la mano tu número de Seguro Social, la información de tu cheque de beneficios federales más reciente o número de reclamo, el número de ruta de tu institución financiera y el número de tu cuenta (y el tipo de cuenta: ahorro o cheques). También puedes llamar por teléfono al 1-877-874-6347 o hacerlo en tu cuenta en my Social Security: www.ssa.gov/myaccount.

Para pedir la tarjeta Direct Express: debes llamar al 1-877-874-6347. Te pedirán tu número de Seguro Social, la información de tu cheque de beneficios federales más reciente o número de reclamo y tu fecha de nacimiento.

