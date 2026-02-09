estados unidos ¿El show de medio tiempo Bad Bunny fue el más visto en la historia del Super Bowl? Bad Bunny hizo historia en el Super Bowl LX al registrar la mayor audiencia en un show de medio tiempo, ¿cuántos espectadores lo vieron?

Video Supuesta novia de Bad Bunny estuvo con él en el Super Bowl y estas imágenes lo prueban

Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, aparentemente había logrado un récord histórico, pues su show en el medio tiempo del Super Bowl LX estaría entre los de mayor audiencia registrada en la historia del evento.

De acuerdo con NBC, la cadena oficial de transmisión, el espectáculo del boricua atrajo a 135.4 millones de espectadores, una cifra nunca antes alcanzada y que está por encima del penúltimo show del medio tiempo del Super Bowl, el de Kendrick Lamar, que tuvo 133.5 millones.

Aunque la cifra de Bad Bunny puede incrementarse en los próximos días, el cantante mantuvo la expectativa por semanas, después de que Donald Trump asegurara que no iría al Super Bowl por la presentación del cantante.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo el mandatario.

Hasta el momento, Bad Bunny no se ha pronunciado sobre el éxito de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, aunque al finalizar el espectáculo borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram.

Además, en las primeras 48 horas de la conferencia de prensa previa al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music con Bad Bunny, se convirtió en la más vista en la historia del Super Bowl con más de 63 millones de vistas en una variedad de contenido relacionado, incluida la transmisión en vivo y los clips sociales.

Video ÉPICO: Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl de la NFL

Top 10 de audiencia en el medio tiempo del Super Bowl

1. Bad Bunny (2026) — 135.4 millones

2. Kendrick Lamar (2025) — 133.5 millones

3. Michael Jackson (1993) — 133.4 millones

4. Usher (2024) — 129.3 millones (algunos reportes ajustan a 123.4-123.5M)

5. Rihanna (2023) — 121 millones

6. Katy Perry (2015) — 118.5 millones

7. Lady Gaga (2017) — 117.5 millones

8. Coldplay (2016) — 115.5 millones

9. Bruno Mars (2014) — 115.3 millones

10. Madonna (2012) — 114 millones