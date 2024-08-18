¿Recibiste una factura médica alta que no esperabas? Estos consejos pueden ayudarte

Video Una experta hizo un presupuesto para uno de ustedes: claves para acabar con las deudas

Las facturas médicas inesperadamente altas son comunes en Estados Unidos, pero hay formas de obtener alivio. Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, uno de cada cinco estadounidenses se ve afectado por una deuda médica pendiente por un costo total de $88,000 millones.

En un estudio de 2022, la oficina descubrió que aproximadamente el 20% de los hogares estadounidenses informaron que tenían deudas médicas y que las cobranzas aparecían en 43 millones de informes crediticios.

La deuda médica también afecta a los hogares de manera desigual, según la agencia. Las facturas vencidas son más frecuentes entre las personas negras e hispanas que entre las personas blancas y asiáticas. Y la deuda médica es más común en el sur de Estados Unidos, en parte porque los estados de esa región no ampliaron la cobertura de Medicaid.

Si bien el proceso de luchar contra las facturas médicas elevadas puede llevar mucho tiempo y ser frustrante, los defensores enfatizan que los pacientes no deben sentirse intimidados por el sistema. Si recibiste una factura médica inesperada, esto es lo que debe saber:

Verifica si calificas para recibir este tipo de atención médica

Cuando Luisa, de 33 años, recibió una factura médica por más de $1,000 después de una visita de emergencia al hospital por una infección viral, pudo hacer que ese hospital cubriera el monto total después de apelar a su política de asistencia financiera.

“Al principio pensé que era solo un resfriado, pero resultó ser algo para lo que necesitaba medicamentos específicos”, dijo Luisa, quien pidió ser identificada solo por su nombre de pila debido a preocupaciones de privacidad. “Estaba realmente mal cuando fui a la sala de emergencias”, contó.

Luisa había escuchado sobre la organización de defensa del paciente Dollar For gracias a un video viral y completó el formulario en línea de la organización sin fines de lucro después de recibir su factura de forma sorpresiva. La organización se comunicó con el hospital, que tenía su sede en el centro de Florida. Finalmente, el hospital se comunicó directamente con Luisa para informarle que, de hecho, calificaba para recibir asistencia financiera. A pesar de que ya había pagado una parte de los costos con una tarjeta de crédito, Dollar For pudo obtener el reembolso de esos pagos.

Las leyes que rigen la atención caritativa en los hospitales exigen que los hospitales sin fines de lucro reduzcan o cancelen las facturas de las personas, según los ingresos del hogar. Para determinar si califica, puede simplemente buscar en Google el nombre del hospital junto con la frase "atención caritativa" o "política de asistencia financiera". Dollar For también ofrece una herramienta en línea simplificada para que los pacientes vean si califican.

"La ley federal exige que los hospitales tengan estos programas para mantener su condición de exentos de impuestos", dijo Jared Walker, director ejecutivo de Dollar For. "Si está dentro de su rango de ingresos, cancelarán, eximirán, perdonarán o reducirán sus facturas", explicó.

Incluso si ya ha estado pagando la deuda médica, el hospital deberá reembolsar los pagos que ha realizado, dijo.

"Fue la primera vez que pasé por algo así", dijo Luisa. “Traté de ser un consumidor informado y hacer preguntas sobre los costos cuando estaba en el hospital, pero obviamente es difícil cuando estás enfermo en la sala de emergencias”.

Infórmate sobre esta ley que puede beneficiarte

Si bien las protecciones contra 'facturas sorpresa' han existido durante mucho tiempo para quienes tienen Medicare, Medicaid y Tricare, ahora también existen leyes para quienes tienen seguro privado o del mercado.

La ley federal No Surprises (sin sorpresas) protege a las personas que tienen seguro a través de sus empleadores, el mercado o planes individuales. Dice que las compañías de seguros deben cubrir razonablemente cualquier servicio fuera de la red relacionado con la atención médica de emergencia y algunos servicios que no son de emergencia. Eso significa que si te están cobrando más de lo que estás acostumbrados o esperas que te cobren cuando recibe servicios dentro de la red, esa factura puede ser ilegal.

Para impugnar cualquier factura cubierta por esta ley puedes utilizar el servicio de asistencia gratuita y la línea directa de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Muchos estados también tienen programas gratuitos de asistencia al consumidor para ayudar con disputas y preguntas sobre seguros. Siempre puedes comunicarte por escrito con el departamento de facturación médica de cualquier hospital para comunicar que crees que una factura infringe la ley No Surprises y solicitar al hospital que trate directamente con tu compañía de seguros.

“La complejidad del sistema en sí es un problema tan grande como la asequibilidad”, dijo Kaye Pastaina, quien dirige la investigación sobre protección de los pacientes para KFF, una organización de políticas de salud sin fines de lucro. “Gran parte de esto se debe al sistema fragmentado y a las reglas complejas, pero también a la falta de conocimiento sobre las protecciones existentes que son parte de la ley federal que podrían ayudar”, acotó.

Solicita una factura detallada

Incluso si no calificas para recibir atención médica caritativa o no estás seguro de que tus facturas estén cubiertas por la ley No Surprises, es posible que puedas reducir los cargos.

La facturación médica suele estar plagada de errores. Cada vez que recibas una factura, solicita al hospital o al proveedor de atención médica una factura detallada que incluya los códigos de facturación de toda la atención que recibiste. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) exige que los proveedores compartan esta información.

A continuación, comprueba si los códigos de facturación son correctos. Nuevamente, simplemente buscar en Google los códigos con la frase "código de facturación médica" puede ayudarte. Si algo no está bien, impugnar tu factura con tu proveedor médico o el consultorio de tu médico puede generar cambios.

Otro enfoque: comparar la factura con las estimaciones de las compañías de seguros sobre los cargos justos por los servicios. Si el precio que tr cobraron es mayor que el promedio puedes lograr que te reduzcan los costos. Incluso puedes llevar al proveedor a un tribunal de reclamos menores por la discrepancia (o informarle que tiene un caso).

Por último, compara la "explicación de beneficios" de tu compañía de seguros con la factura. Esta explicación de los costos cubiertos y no cubiertos debe coincidir con la factura del hospital. Si no es así, tienes otra razón para no pagar y para pedirle al proveedor que primero trabaje con tu compañía de seguros.

Recuerda que el proceso requiere persistencia. A pesar de las molestias, estos pasos pueden ahorrarte sumas considerables de dinero. Incluso después de tomar estas medidas, siempre puedes apelar las reclamaciones de salud ante su compañía de seguros, si crees que hay alguna razón por la que las facturas deberían cubrirse en su totalidad o por una cantidad mayor a la que la compañía decidió inicialmente. También puedes ponerte en contacto con el comisionado de seguros de su estado para obtener ayuda.

