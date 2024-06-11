¿Una deuda médica afectó tu reporte de crédito? ¿O la compra de una casa? Eso podría cambiar

La Casa Blanca propuso este martes que las deudas médicas impagas queden fuera de los reportes de crédito, una medida que de concretarse incidiría en la forma en la que los bancos evalúan a algunas personas que piden préstamos importantes como los hipotecarios.

La norma propuesta fue revelada en una llamada con periodistas por la vicepresidenta Kamala Harris y el director de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB en inglés), Rohit Chopra, en momentos en que dificultades económicas como fuertes deudas y problemas para acceder a préstamos de vivienda golpean a millones de personas de bajos recursos en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Quien quiera enviar comentarios a esta propuesta podrá hacerlo hasta agosto próximo. Se espera que la misma sea finalizada a inicios del 2025.

Tan reciente como abril, un informe de CFPB mostró que 15 millones de personas en Estados Unidos tienen deudas médicas que aparecen en sus reportes de crédito, pese a que hace un tiempo empresas clave del sector como Equifax, Experian y TransUnion dejaron de mostrar algunas de ellas en sus análisis. Son personas que, en su mayoría, residen en comunidades de bajos recursos en el sur de Estados Unidos y que, en total, acumulan $49,000 en deudas médicas que no han podido pagar y que por ende están en mora, de acuerdo con el reporte.

Tener una deuda en mora o lo que en inglés aparece en los reportes como 'in collection' en el reporte crediticio es una 'mancha' que puede afectar el que una persona obtenga ciertos préstamos o, si los obtiene, los términos a los que se los aprueban, como por ejemplo tasas de interés más altas.

Pero expertos consideran que las deudas médicas en específico no son un barómetro adecuado del riesgo crediticio de una persona porque pueden ser incorrectas.

"CFPB quiere terminar con esta práctica sinsentido con la que el sistema de reporte de crédito obliga a los pacientes a pagar facturas médicas que no deben", dijo Chopra. "Las facturas médicas en los reportes crediticios son con demasiada frecuencia imprecisas y tienen poco o ningún valor al anticipar (si una persona) pagará otros préstamos", agregó.

PUBLICIDAD

Debes saber que existe una ley que protege contra 'las facturas médicas sorpresa'

Por ello también existe el 'No Surprises Act' en inglés o la ley contra 'las facturas médicas sorpresa'. El CFPB explica en su web que suele darse el caso de que una persona no sepa cuánto cuesta un servicio o incluso tenga tiempo de comparar precios en momentos de una emergencia de salud. Luego es posible que reciba facturas imposibles de corroborar.

"Una factura médica sorpresa es una factura inesperada (...) por servicios recibidos de un proveedor de atención médica o centro que usted no sabía que estaba fuera de la red (por ejemplo, no había negociado una tarifa de reembolso con su compañía de seguros) hasta que se le facturó", abunda.

"Es posible que su seguro de salud no cubra todo el costo fuera de la red y usted podría deber la diferencia entre la factura del proveedor fuera de la red y la cantidad que pagó su seguro de salud (y) es posible que usted no sepa que el proveedor o el centro están fuera de la red hasta que reciba la factura", agrega.

La ley tiene como objetivo limitar el dinero que una persona deba desembolsar por servicios recibidos fuera de su red de proveedores. También protege a quienes no cuentan con un seguro de salud. Puedes revisar cada caso en particular en la página del CFPB.

Y cómo llega una deuda médica no pagada al reporte de crédito

Es importantísimo revisar con frecuencia nuestro reporte de crédito. El CFPB explicó en el informe que una deuda médica no pagada puede llegar a un reporte de crédito al ser informada por el proveedor médico o por una empresa de cobro que adquirió esa deuda. "La vasta mayoría de las deudas médicas, cerca del 99.4% de las cuentas, es reportada por agencias de cobro de deudas", agregó.

PUBLICIDAD

Una vez eso ocurre, las agencias de reportes de crédito las toman en consideración al evaluar los puntajes crediticios, que son tomados en cuenta por los bancos e instituciones financieras a la hora de anticipar cuán riesgoso puede resultar un potencial cliente.

"Los modelos de los puntajes crediticios generalmente no diferencian entre las deudas médicas impagas u otro tipo de deudas que también están en manos de una empresa de cobro, que incluyen deudas por alquileres o cuentas de teléfonos celulares no pagadas. Esos modelos (tampoco) diferencian entre las deudas que una vez estuvieron en mora pero fueron pagadas y aquellas que siguen impagas", agregó.

Mira también: