El río Colorado ha sido preocupación constante en el oeste de Estados Unidos debido a la disminución de su flujo, pero un estudio reciente ha revelado que el problema es aún más grave bajo tierra.

Según una investigación publicada en mayo por la revista Geophysical Research Letters, la región ha perdido más de 27.8 millones de acre-pies de agua subterránea desde 2003, lo que equivale a la capacidad total del Lago Mead, el mayor embalse del país. El análisis detalla que este fenómeno ha aumentado significativamente en la última década.

El equipo de investigadores liderado por Jay Famiglietti, profesor de la Universidad Estatal de Arizona, utilizó datos de satélites de la NASA y midió las variaciones en el campo gravitacional de la Tierra para estimar la cantidad de agua subterránea y su evolución a lo largo del tiempo. Los resultados destacan el grave impacto que está teniendo la sobreexplotación de los acuíferos especialmente debido al uso intensivo de agua para la agricultura en la zona.

Río Colorado se está quedando sin agua por sobreexplotación de acuíferos

Una de las principales causas de la disminución de los niveles de agua subterránea, según el estudio, es la sobreexplotación de los acuíferos para fines agrícolas.

Las áreas más afectadas por esta pérdida están en la cuenca baja del Río Colorado, que incluye los estados de Arizona, California y Nevada. Estos estados dependen en gran medida del agua subterránea para la irrigación de cultivos, especialmente en zonas agrícolas industriales, como las de alfalfa, que requieren grandes cantidades de agua.

El informe destaca que las pérdidas de agua subterránea en la última década han sido tres veces mayores que en el período anterior. Se estima que la cuenca baja ha perdido aproximadamente 25.5 millones de acre-pies de agua subterránea, lo que representa el 71% de la pérdida total de agua en la región.

En muchos lugares, el bombeo de agua subterránea sigue sin una regulación efectiva, lo que agrava aún más la crisis.

¿Phoenix podría quedarse sin agua?

Un aspecto preocupante del estudio es la proyección para el área metropolitana de Phoenix, pues las simulaciones realizadas por los investigadores sugieren que, si no se toman medidas inmediatas, los acuíferos de la región podrían agotarse por completo para finales de este siglo.

De acuerdo con The Washington Post, el Departamento de Recursos Hídricos de Arizona ha desacreditado esa afirmación. Aunque las autoridades reconocen que existe una creciente presión sobre los recursos hídricos de la ciudad, subrayan que las simulaciones no indican un agotamiento total de los acuíferos.

Aún así, en 2023, una evaluación estatal indicó que la demanda de agua subterránea en Phoenix podría superar la oferta en los próximos 100 años, lo que afectaría alrededor del 30% del suministro disponible.

El estudio también resalta la importancia de tener en cuenta el cambio climático, que está exacerbando la sequía en la región. Las altas temperaturas y las sequías prolongadas son causadas por la quema de combustibles fósiles, lo que está reduciendo aún más el flujo natural del río Colorado.

Los investigadores sugieren que las políticas de gestión de agua en la cuenca del río Colorado deben incluir el agua subterránea en las discusiones de reparto de agua entre los estados, algo que hasta ahora ha sido manejado a nivel estatal. Sin una regulación efectiva, el agotamiento de los acuíferos se acelerará, lo que podría comprometer la seguridad hídrica y agrícola de la región en el futuro.