¿Recibiste una notificación sobre los impuestos al Seguro Social tras la aprobación de la nueva ley en el Congreso?

Horas después de la aprobación de la ley con la agenda del presidente Donald Trump, la Administración del Seguro Social (SSA) envió una notificación con información que de acuerdo con expertos es inexacta, pues en ella aseguró que "la nueva legislación incluye una provisión que elimina los impuestos federales sobre los beneficios del Seguro Social para la mayoría" de los jubilados.

Si recibiste esta notificación de cinco párrafos en un correo electrónico, en esta nota te explicamos qué se aprobó específicamente en la ley y qué impacto tiene para las personas que reciben un cheque del Seguro Social.

La nueva ley aprobó una deducción temporal para personas de 65 años o más

Se trata de una deducción, que en la práctica ayuda a reducir la cantidad de ingresos por la que debemos pagar impuesto federales. En este caso será una deducción de $6,000 para los contribuyentes de 65 años o más (la ley la llamó 'temporary senior deduction'). Cinco detalles importantes sobre ella:

Es temporal, dado que estará disponible desde 2025 hasta 2028.

Estará disponible en su totalidad para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos al año ($150,000 en el caso de las parejas que presentan sus declaraciones de impuestos de forma conjunta). El monto de la deducción será reducido gradualmente para quienes ganen más de $75,000 al año y no estará disponible para las personas con ingresos por encima de $175,000 al año.

Podrá utilizarse sin importar si el contribuyente recurre a la deducción estándar o a las deducciones detalladas ('itemized deductions' en inglés).

Una persona de 65 años o más tendrá entonces tres tipos distintos de deducciones disponibles: la nueva deducción temporal de $6,000, la deducción estándar y una deducción estándar adicional que ya estaba disponible para las personas de 65 años o más.

Las personas que hayan solicitado su jubilación antes de los 65 años, como por ejemplo quienes hayan tenido que hacerlo por alguna discapacidad, no podrán usar esta deducción nueva de $6,000 porque no tienen la edad requerida en la ley.

También es importante tener claro quiénes se verán beneficiados por la nueva deducción temporal de $6,000 para personas de 65 años o más. Un análisis del Bipartisan Policy Center lo explica así:

"La deducción tributaria adicional no beneficia a los hogares de personas jubiladas con un ingreso tributable por debajo de la deducción estándar. Dado que los beneficios del Seguro Social no cuentan como un ingreso tributable para cerca de la mitad de los beneficiarios (y solo cuentan como un ingreso parcial para la otra mitad), la deducción adicional (...) significa que muchos estadounidenses mayores con ingresos bajos no recibirán ningún beneficio por la deducción adicional".



La ley no eliminó expresamente los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social

El enorme proyecto con la agenda de Trump fue aprobado en el Senado con un proceso conocido como 'reconciliación'. Es un proceso que permite aprobar una iniciativa con una mayoría simple. Pero para ello, las provisiones que contenga deben pasar por un filtro y cumplir con la 'regla Byrd', que prohíbe incluir ciertos asuntos que no cuenten con el aval de al menos 60 senadores.

Bipartisan Policy Center explicó en un reporte que, en ese contexto, el proyecto de ley con los planes de Trump no podía contener provisiones relacionadas con el Seguro Social expresamente. Probablemente por eso y por el mayor costo que habría tenido eliminar los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social, como había prometido Trump en campaña, se utilizó la figura de una deducción tributaria temporal.

"La deducción brindará un beneficio tributario significativo para los adultos mayores con ingresos relativamente altos, pero su impacto será sustancialmente diferente a la eliminación completa de los impuestos federales sobre los beneficios del Seguro Social", se lee en el reporte del centro.

Un análisis similar dio el grupo de expertos en impuestos Tax Foundation. Garrett Watson, su director de análisis de políticas, dijo a la agencia AP que relacionar la deducción tributaria con la eliminación de los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social podría confundir a muchos adultos mayores que esperían entonces no tener que pagar impuesto alguno por estos beneficios.

"Si bien la deducción provee cierto alivio para algunos adultos mayores, (su alcance) está lejor de eliminar totalmente los impuestos sobre esos beneficios", explicó.

El costo de eliminar los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social tendría un impacto muy fuerte en la economía. Expertos del Penn Wharton Budget Model estimaron que ello "reduciría los ingresos por $1.5 billón (trillion en inglés) en un lapso de 10 años y elevaría la deuda federal en 7% para 2054", de acuerdo con AP.

Esto cuando el dinero en fondos clave del Seguro Social se agotarían más pronto de lo previsto, según nuevas estimaciones que explicamos en esta nota.

