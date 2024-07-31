Tesla llama a revisión casi dos millones de sus vehículos eléctricos

Video Tesla anuncia reducción de su fuerza laboral en un 10%

La fabricante de automóviles eléctricos Tesla emitió una llamada a revisión de 1.8 millones de sus vehículos por un problema en el software que debería detectar cuando el cofre está abierto.

Los vehículos que deberán ser reparados son algunos vehículos 2020-2024 Modelo 3, Modelo S, Modelo X y Modelo Y 2021-2024, de acuerdo con la empresa propiedad de Elon Musk.

De acuerdo con la Agencia estadounidense de Seguridad en Ruta (NHTSA), Tesla debe actualizar el software potencialmente defectuoso ante el riesgo de un accidente.

La NHTSA dijo que Tesla lanzó una actualización de software gratuita para solucionar el problema.

La apertura completa del cofre de un vehículo en movimiento podría resultar en la obstrucción de la visión del conductor, lo que podría derivar en una colisión, de acuerdo con la NHTSA.

Hasta el momento del llamado a revisión, Tesla no tiene conocimiento de ningún accidente, lesión o muerte relacionada con el problema, de acuerdo con la agencia AP.

Se espera que las cartas de notificación a los propietarios se envíen por correo el 22 de septiembre.

¿Cuándo se detectaron las primeras fallas en los vehículos?

El 25 de marzo Tesla comenzó a investigar luego de quejas de clientes sobre aperturas involuntarias del cofre de algunos vehículos Model 3 y Model Y en China, precisó la NHTSA en su sitio web.

Tesla continuó analizando el problema y descubrió que las tasas de ocurrencia eran más altas en China que en Europa y América del Norte, pero se desconoce el motivo de esa disparidad.

La empresa dijo que hasta el 20 de julio había identificado tres reclamos de garantía o informes de campo para vehículos estadounidenses que están relacionados o pueden estar relacionados con el problema del software.

A mediados de abril Tesla identificó una deformación del conmutador de la traba, que podría generar que el conductor no recibiera información sobre la apertura del cofre.

El retiro de las unidades ocurre mientras Tesla atraviesa por un momento complicado. La semana pasada la empresa de Musk reportó caídas en sus ventas del 45% entre abril y junio, correspondientes al segundo trimestre, lo que representó el segundo trimestre con reducciones en sus ventas de forma consecutiva.

¿Cómo saber si tu vehículo es uno de los afectados por la falla?

Los dueños de los modelos afectados pueden contactar al servicio de atención al cliente de Tesla al 1-877-798-3752 para obtener más información.

También pueden comunicarse con la línea directa de seguridad de vehículos de la NHTSA al 1-888-327-4236 o visitar www.nhtsa.gov.

El mes pasado, Tesla retiró su nueva camioneta futurista Cybertruck por cuarta vez en Estados Unidos desde que salió a la venta el 30 de noviembre para solucionar problemas con piezas decorativas que podían desprenderse.

La camioneta también registraba posibles defectos en los limpiaparabrisas delanteros.

