Pidió el uso de un tapabocas y lo apuñalaron: la reacción violenta por intentar hacer cumplir medidas de protección en la pandemia

"La menor de las hermanas sacó su celular y comenzó a grabar al hombre mientras este les pedía que abandonaran la tienda por no usar protección", dijeron los fiscales, argumentando que la otra mujer hizo llamadas a alguien para que llegara a golpear al guardia.

"El guardia de seguridad y un asistente del gerente de la tienda suplicaron a las hermanas que se detuvieran. Cuando la víctima finalmente se liberó, las mujeres le patearon en la cabeza y el cuerpo", dijeron los fiscales, indicando que la víctima fue llevado a un hospital pero no necesitó cirugía.

Matan a un hombre en Nueva York

En Nueva York, un hombre de 80 años murió después de que se enfrentó a un cliente en un bar por no usar mascarilla y fue empujado al piso, golpeándose la cabeza.

" Estaba prácticamente en una condición que no respondía de inmediato. Sufrió un ataque en el piso del bar ”, dijo John Flynn, el fiscal del distrito del condado de Erie, en una conferencia de prensa.

"Me golpearon en la cara"

"Yo le pedí a una mujer afroestadounidense que se pusiera la máscara para permanecer en la tienda, pero ella me dijo que tenía el derecho a no hacerlo", argumentó Camargo, señalando que debido a las reglas de su lugar de trabajo, él le pidió a la mujer que debía retirarse.

" Me armó un escándalo descomunal. Me gritaba que era un cerdo y que no tenía ningún derecho sobre ella", dijo el hombre, indicando que la mujer lo insultó varias veces.