Todavía estás a tiempo para reclamar el cheque de estímulo del IRS por hasta $1,400

Video Un millón de contribuyentes recibirán reembolsos de IRS: conoce quiénes son los elegidos

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) informó en diciembre el envío de los cheques de estímulo por unos $1,400 que casi 1 millón de contribuyentes no reclamaron en sus declaraciones de impuestos en 2021.

Las personas que no presentaron una declaración de impuestos en 2021 todavía pueden hacerlo para recibir, si son elegibles, este cheque de estímulo. Pero para hacerlo tienen hasta este 15 de abril de 2025.

PUBLICIDAD

Las personas que se encuentren en ese escenario no tienen que tomar acción, pues el IRS ha estado enviando estos cheques de forma automática. En la mayoría de los casos, dijo la agencia federal, las personas recibirán su cheque a fines de enero de 2025.

Se trata de uno de los llamados cheques de estímulo enviados durante la pandemia del covid-19, cuando el Congreso aprobó ayudas para que muchos hogares de Estados Unidos pudieran mantenerse a flote en medio del golpe financiero.

Estos pagos están siendo entregados "de forma automática con un depósito directo o enviados en un cheque en papel. Los contribuyentes elegibles también han estado recibiendo por separado una carta en la que se les notificará el pago", detalló el IRS.

Aquí las claves del envío de este cheque de estímulo de los tiempos de la pandemia:

Este cheque de estímulo será enviado solo a los contribuyentes que el IRS encontró son elegibles: personas que presentaron su declaración de impuestos en 2021, pero dejaron en blanco o colocaron $0 en el espacio correspondiente a este crédito, cuyo nombre formal es 'crédito de recuperación de reembolso' o Recovery Rebate Credit en inglés.

Los pagos serán enviados de forma automática: irán a la cuenta de banco o a la dirección física que el IRS tiene en sus registros. Si la persona cerró esa cuenta bancaria no tiene que tomar acción pues el IRS explicó que, una vez el banco devuelva el pago por no poder depositarlo, ellos enviarán un cheque en papel a la dirección que tengan registrada.

PUBLICIDAD

Quienes no presentaron una declaración de impuestos en 2021: y creen que son elegibles a este cheque de estímulo pueden presentarla, pero antes del 15 de abril de 2025.

Estos cheques de estímulo no serán contados como un ingreso: es decir, no afectará la elegibilidad de los contribuyentes que los reciben a otros beneficios como el Seguro Social Suplementario (SSI en inglés) o el Programa de Ayuda Nutricional Suplementaria (SNAP en inglés), conocido también como los 'cupones de alimentos'.

Mira también: