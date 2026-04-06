Noticias Hispanos, los más afectados por el alto costo de vida en Nueva York: 78% no alcanza ingresos suficientes Este lunes 6 de abril de 2026, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un análisis sobre el costo real de vida que revela una marcada desigualdad económica.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este lunes 6 de abril de 2026 un análisis sobre el costo real de vida que revela una fuerte desigualdad económica con impacto particular en la comunidad latina.

De acuerdo con el informe, los hispanos son el grupo más afectado, ya que el 78% no cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que los coloca en la posición más vulnerable frente al encarecimiento de la vida en la ciudad.

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La situación es aún más crítica en zonas como El Bronx, de mayoría latina, donde tres de cada cuatro residentes (75.1%) enfrentan dificultades económicas para sostener su nivel de vida.

En contraste, entre la población blanca, el porcentaje de personas que no logra cubrir sus necesidades es considerablemente menor, con un 43.7%, lo que evidencia una amplia brecha racial.

Además, el estudio señala que las familias hispanas enfrentan un déficit anual promedio de alrededor de 9,500 dólares más que las familias blancas, reflejando una desigualdad estructural persistente.

El análisis también advierte que esta problemática impacta de forma directa a las nuevas generaciones, ya que casi el 73% de los niños vive en hogares con carencias económicas, lo que limita sus condiciones de desarrollo.

Ante este panorama, Mamdani subrayó que la crisis no afecta a un grupo reducido, sino que se trata de un fenómeno extendido que golpea a la mayoría de los habitantes de la Gran Manzana.

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¿Cuánto dinero se necesita para vivir en Nueva York?

El informe presentado por Zohran Mamdani forma parte de un nuevo enfoque impulsado tras un referendo realizado en 2022, que obligó a las autoridades a elaborar un plan para enfrentar la desigualdad racial y redefinir cómo se mide la asequibilidad en la ciudad.

A diferencia de los indicadores tradicionales de pobreza —que en 2022 ubicaban a solo el 18% de la población en esa condición—, este nuevo análisis concluye que más de 5 millones de personas, equivalentes al 62% de los neoyorquinos, no generan ingresos suficientes para cubrir el costo real de vida.

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El estudio también detalla cuánto dinero se requiere para vivir en la gran ciudad según el tipo de hogar:

Adultos menores de 65 años sin hijos necesitan 106,346 dólares al año, pero en promedio ganan 97,341.

Familias con hijos requieren 159,197 dólares, aunque sus ingresos rondan los 127,007.

Adultos mayores de 65 años necesitan 123,089 dólares, frente a ingresos de 105,500.

Para el alcalde, estos datos reflejan que el problema va más allá de la pobreza tradicional y obliga a replantear las políticas públicas. Según afirmó, no es posible combatir la desigualdad racial sin atender la crisis del costo de vida, ni resolver esta última sin enfrentar las brechas estructurales entre distintos grupos de la población.