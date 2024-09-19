El verdadero costo de un 'car wash' arroja luz sobre las duras y ocultas realidades que enfrentan los trabajadores hispanos y latinos en la industria del lavado de autos, donde el robo de salarios es un problema generalizado.

Según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, los trabajadores del condado son estafados entre $26 y $28 millones cada semana debido al robo de salarios.

Este impactante documental de WorkingNation muestra cómo a estas personas trabajadoras se les niegan los ingresos que les corresponden, exponiendo una crisis que muchos desconocen.

Este es el primer episodio de la serie 'Comunidades hispanas: impulsando una nueva economía estadounidense' nos insta a enfrentar las injusticias sistémicas que afectan a las comunidades vulnerables.

Al poner estas historias en primer plano, El verdadero costo de 'car wash' no solo destaca las luchas de estos trabajadores sino que también sirve como un llamado a la acción por la justicia y la equidad.