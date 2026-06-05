Venezuela Nicolás Maduro suma a su defensa a la antigua abogada de Sean 'Diddy' Combs Anna Estevao, abogada del bufete Harris Trzaskoma y antigua defensora de Sean 'Diddy' Combs en su juicio por prostitución, se sumó al equipo legal que defiende al exmandatario venezolano Nicolás Maduro en el juicio por narcotráfico que enfrenta en Nueva York.

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El exmandatario venezolano Nicolás Maduro sumó otro reconocido abogado a su defensa con la incorporación de Anna Estevao, de la firma legal Harris Trzaskoma, y quien es conocida por formar parte recientemente del equipo legal que representó al empresario de la música Sean 'Diddy' Combs en el juicio que enfrentó en 2025 por cargos relacionados con prostitución.

De acuerdo con documentos judiciales presentados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York este jueves, se notificó al juzgado y todas las partes que Estevao es "abogado del acusado Nicolás Maduro Moros", en el caso por narcotráfico que se le sigue en ese tribunal. La noticia fue divulgada inicialmente por Reuters.

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Estevao es graduada con un doctorado en leyes de la Universidad de Nueva York, y pertenece a los colegios de abogado de Nueva York y California. Tiene experiencia laboral en el Segundo Circuito de Apelaciones y en la propia Corte de Distrito Sur de Nueva York.

Entre sus especialidades están los llamados casos de crímenes de cuello blanco.

"Cuando sus clientes son objeto de un proceso penal, Anna elabora argumentos jurídicos innovadores y de vanguardia que suelen dar lugar a resultados positivos, como la desestimación total de los cargos y, cuando esto no es posible, la reducción de los cargos y sentencias favorables", indica el bufete Harris Trzaskoma sobre Estevao.

En el caso de Sean 'Diddy' Combs, Estevao ayudó a "lograr la absolución de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer actividades delictivas", que habría significado una sentencia de varias décadas para el rapero y magnate de la música.

Maduro ya contaba en su defensa, pagada por Venezuela por autorización de la administración Trump y el juez del caso, Alvin Hellerstein, con Barry Pollack, otro abogado estrella conocido por los clientes y casos de alto perfil que ha defendido.

Pollack, de 61 años, se graduó con honores del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown en 1991, donde posteriormente se convirtió en profesor. Es socio en el bufete neoyorquino Harris St Laurent, que lo describe como "uno de los principales abogados litigantes del país" y "ampliamente reconocido".

Tiene más de 30 años de experiencia representando a particulares "entre ellos, ejecutivos y altos funcionarios del gobierno", así como a empresas y otras organizaciones en juicios, apelaciones e "investigaciones delicadas y, a menudo, de gran repercusión mediática", indica el bufete.

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Maduro fue trasladado a una prisión en Nueva York tras ser capturado en Caracas por militares estadounidenses en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, en una operación de fuerzas especiales que lo sacó junto con su esposa, Cilia Flores, de una base militar en la capital venezolana.

El derrocado mandatario venezolano se declaró no culpable de cargos relacionados con narcotráfico, y ha alegado que es un presidente que se haya secuestrado.