New York City Ballet: El Cascanueces de Balanchine convierte en danza otra vez el espíritu de Navidad

La puesta del New York City Ballet no solo conserva la coreografía de Balanchine, sino el espíritu “decimonónico” con el que el gran coreógrafo vivió y pensó el ballet. El NYCB es, de hecho, una de las pocas compañías que no ha optado por despliegues demasiado efectistas y conserva una escenografía tan encantadora como tradicional. Esto no significa que no ha adecuado a los tiempos.