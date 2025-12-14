Powerball Powerball: el 'jackpot' crece a $1,100 millones, el sexto más alto en la historia del sorteo Nadie ganó el 'jackpot' del Powerball este sábado, 13 de diciembre. Pero sí hubo boletos ganadores de montos menores. Aquí todos los detalles.

El 'jackpot' del Powerball creció a $1,100 millones porque ningún boleto acertó los números ganadores del sorteo del 13 de diciembre. El próximo, el del lunes 16 de diciembre, será el sexto más alto en la historia del Powerball.

Los números ganadores del sorteo del 13 de diciembre fueron: 1-28-31-57-58 y el Powerball: 16 | Powerplay: 2x.

"El 'jackpot' del Powerball sigue creciendo. Ha alcanzado cerca de $1,100 millones para el sorteo del lunes, con una opción en efectivo estimada en $503.4 millones. El 'jackpot' del lunes se ubica como el sexto más elevado en la historia del Powerball", dijo la administración del sorteo en un comunicado.

A nivel nacional sí hubo ganadores de premios menores. Hubo siete boletos que se llevaron $1 millón en California, Florida, Michigan, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte y Pennsylvania.

"El sorteo también produjo 49 boletos ganadores de premios de $50,000 y 12 de premios de $100,000", agregó la administración del sorteo

Sobre el 'jackpot', el pasado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en Missouri y Texas se repartieron los cerca de $1,800 millones del segundo más alto de su historia.

El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril. Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. Y el 18 de enero, otro participante resultó agraciado con $331 millones.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

