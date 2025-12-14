Salario mínimo El salario mínimo subirá en estos casi 20 estados a partir del 1 de enero de 2026 88 jurisdicciones ―entre estados, ciudades y condado― subirán el salario mínimo a lo largo de 2026. La mayoría de estas alzas llevarán los salarios mínimos a entre $15 y $17 por hora en algunos lugares.

Alza del salario mínimo a $20 en California no ha causado impactos negativos como se pronosticaba, ¿por qué?

Estados Unidos iniciará el 2026 con alzas al salario mínimo en decenas de estados, ciudades y condados, según el nuevo reporte del National Employment Law Project (NELP, por sus siglas en inglés).

El reporte señala que el salario mínimo subirá en 19 estados del país a partir del 1 de enero de 2026, elevando los ingresos de millones de trabajadores que en los últimos años han visto erosionado su poder adquisitivo por la inflación.

Son ajustes que en algunos lugares se dan habitualmente al arrancar un nuevo año y que continuarán a lo largo de 2026 en otros, indica la organización sin ánimo de lucro.

88 jurisdicciones ―entre estados, ciudades y condado― subirán el salario mínimo a lo largo de 2026. La mayoría de estas alzas llevarán los salarios mínimos a entre $15 y $17 por hora en algunos lugares.

NELP subraya que estos incrementos llegan en un momento de fuerte presión sobre los hogares trabajadores. Los precios de vivienda, alimentos y bienes básicos continúan al alza, por lo que los nuevos salarios buscan ofrecer algo de alivio frente a años de inflación acumulada.

“Las políticas de aumento del salario mínimo han sido un salvavidas para los trabajadores mal pagados que han sido los más afectados por la creciente crisis de la asequibilidad (…) una brecha que se remonta a la falta de voluntad o incapacidad de los legisladores para adoptar políticas que aumenten suficientemente los salarios y hagan frente al aumento de los costos”, dice la organización.

NELP destaca que los aumentos salariales pueden mejorar la estabilidad económica de familias de bajos ingresos, reducir inseguridad alimentaria y disminuir brechas socioeconómicas.

Te dejamos la lista de los estados en los que el salario mínimo subirá a partir del 1 de enero:

El salario mínimo subirá a los siguientes montos a partir del 1 de enero de 2026 en...

1. Arizona – $15.15

2. California – $16.90

3. Colorado – $15.16

4. Connecticut – $16.94

5. Hawaii – $16.00

6. Maine – $15.10

7. Michigan – $13.73

8. Minnesota – $11.41

9. Missouri – $15.00

10. Montana – $10.85

11. Nebraska – $15.00

12. Nueva Jersey – $15.92 (empleadores grandes) / $15.23 (empleadores pequeños)

13. Nueva York – $16.00 en la mayoría del estado; ese monto será más alto en algunas áreas

14. Ohio – $11.00

15. Rhode Island – $16.00

16. Dakota del Sur – $11.85

17. Vermont – $14.42

18. Virginia – $12.77

19. Washington – $17.13

Los estados en los que el salario mínimo no subirá en 2026

La organización también prevé que ocho estados con leyes de salario mínimo por encima de la tasa federal de $7.25 dólares no aumentarán sus salarios mínimos en 2026.

Arkansas, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nuevo México y West Virginia se encuentran en la lista.

De acuerdo con la organización, estos estados no han adoptado disposiciones que ajusten sus salarios mínimos a la inflación.

Además, otros 20 estados, principalmente del sur, “tampoco aumentarán demasiado sus salarios mínimos, ya que no han adoptado sus propias leyes de salario mínimo o han fijado sus salarios mínimos en la tasa federal de $7.25 dólares o menos”, dice el reporte.

“El sur es el hogar de la mayoría de la población negra de Estados Unidos, por lo que la falta de aumento de los salarios y de adopción de otras medidas de protección de los trabajadores en la región tiene efectos especialmente perniciosos para esa mano de obra”, denuncia NELP.

