La anciana acusada de envenenar la sopa de su marido por recomendación de un estafador que se hacía pasar por actor de telenovelas

Video Escribió un libro para niños sobre el duelo: ahora la acusan de envenenar a su esposo con una dosis letal de fentanilo

Una mujer de Massachusetts fue acusada de haber envenenado un plato de sopa que sirvió a su marido a instancias de una persona que se comunicó con ella fingiendo ser una estrella de telenovela, en lo que parece ser un caso de estafa por catfishing.

Roxanne Doucette de 64 años de edad, fue acusada de intento de asesinato después de que se encontrara una serie de mensajes de texto entre Doucette y alguien que decía ser el actor de la telenovela The Bold and the Beautiful Thorsten Kaye, diciéndole a la mujer que la amaba y que dejara a su marido.

Los mensajes fueron encontrados en el teléfono de Doucette por su hija Nicole Heath, mientras las dos mujeres acompañaban a Paul Doucette, de 73 años de edad, durante su convalecencia, de lo que después fue calificado como un intento de envenenamiento.

En ellos, una persona fingiendo ser Kaye instruye a Doucette que deje a su marido para que pudieran estar juntos, y también le pide que le mande $8,000, según informó la estación local WCVB.

“Tienes que deshacerte de tu marido, cariño. Te necesito mucho”, le escribió en un mensaje fechado el 1 de diciembre, de acuerdo a documentos obtenidos por WCVB. Roxanne pidió tiempo para pensar.

“Preparando una sopa increíble. Receta especial. Tendrá hambre cuando regrese. Lo suficiente para él”, escribió más tarde Doucette.

A las 4:26 pm, Doucette envió otro mensaje: “Mi esposo regresó sin sentirse bien. Quizás pueda cobrar un seguro de vida”, según los documentos. “Cariño, ¿cuándo será eso?”, respondió el estafador.

Más tarde, a las 5:11 pm, Roxanne llamó al 911 reportando que Paul no respondía. Minutos después, el malogrado esposo fue trasladado de urgencia al Centro Médico Nashoba Valley, donde su hija permaneció a su lado.

“Amo a mi marido”

A pesar de la evidencia, Doucette sostiene su inocencia y mantiene que nunca intentó envenenar a su marido.

Confrontada por un grupo de periodistas en la puerta de su casa, Doucette dijo: “Lo que dicen está mal. Soy una cocinera maravillosa. Mi hijo fue a la escuela de cocina. Aprendí de la mejor: mi mamá”, dijo Doucette a la estación local. "Y no intenté envenenar a mi marido".

“Amo a mi marido”, dijo una llorosa Doucette a los medios.

Más tarde, el 3 de diciembre, la misma Heath llevó a su madre a una comisaría para hablar con los investigadores.

Doucette se tornó violenta cuando los detectives intentaron tomar posesión de su teléfono y de una tableta, por lo que también fue acusada de intimidar un testigo, resistirse al arresto, agresión con violencia a un oficial de policía.

Más tarde fue acusada de violar una orden de protección después de enviar una carta a su marido.

El Departamento de Policía de Townsend hizo un llamado a la comunidad para que no sacarán conclusiones precipitadas sobre el incidente y pidió al público estar pendiente de posibles estafas, particularmente contra los ancianos.

“Cuestiones como ésta despiertan un gran interés, pero lo importante es que se trata de personas reales, víctimas reales y perpetradores reales”, dijo el jefe de la policía de Townsend James Sartell.

Se espera que Doucette comparezca ante la corte el jueves.