El sueño de ser rico te costará más caro: Mega Millions aumentará en más del doble el precio de sus boletos (pero dice que habrá mayores recompensas)

El costo de comprar el sueño de ganar el premio mayor del Mega Millions pronto aumentará a más del doble, pero los funcionarios de la lotería dijeron que confían en que a los jugadores no les importará pagar más después de los cambios que darán lugar a premios mayores y ganadores más frecuentes.

Los funcionarios de la lotería anunciaron el lunes que costará $5 jugar Mega Millions a partir de abril del próximo año, en comparación a los actuales $2 por boleto.

El aumento de precio será uno de los muchos cambios en Mega Millions que, según los funcionarios, darán como resultado mejores probabilidades de ganar el premio mayor, premios gigantes más frecuentes y pagos aún mayores.

"Gastar 5 dólares para convertirse en millonario o multimillonario es bastante bueno", dijo Joshua Johnston, director de la Lotería de Washington y director principal del grupo que supervisa Mega Millions.

Mega Millions y Powerball se venden en 45 estados, así como en Washington, D.C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Powerball también se vende en Puerto Rico.

Los funcionarios de Powerball dijeron que no tienen planes de cambiar las probabilidades de ese juego o el precio de $2 para la mayoría de los boletos.

Mega Millions introducirá los cambios en un momento en que cada vez menos personas compran boletos y los premios mayores deben alcanzar cifras cada vez más altas antes de que los jugadores esporádicos se den cuenta y opten por comprar uno o dos boletos. Mientras que un premio mayor de $500 millones alguna vez provocó colas en las puertas de las tiendas de conveniencia, los premios mayores de $1,000 millones son los que ahora suelen generar una respuesta más masiva.

Esas cifras de premios mayores tan publicitadas también podrían verse afectadas a medida que caen las tasas de interés. Esto se debe a que en las vallas publicitarias u otros anuncios, las loterías estatales enfatizan el pago de anualidades por los premios mayores, distribuidos durante décadas desde un fondo de inversión. Como las tasas de interés han sido altas, los premios mayores de anualidades han más que duplicado los premios en efectivo que los ganadores casi siempre eligen.

Con la expectativa de que las tasas de interés caerán, esas cifras de premios mayores de anualidades disminuirán, por lo que el premio mayor anunciado no parecerá tan grande.

Johnston dijo que las esperadas disminuciones en las tasas de interés no fueron un factor en los próximos cambios.

La mayor motivación fue diferenciar Mega Millions de Powerball y atraer a clientes que ahora podrían pasar por alto ambos juegos, dijo Johnston.

Más que duplicar el precio de los boletos es una medida fuerte, pero Johnston dijo que la investigación muestra que las personas se sienten cómodas gastando al menos $5 cuando compran boletos de raspadito o apuestan en juegos de sorteo, como Mega Millions. Se trata del segundo aumento de precio desde que se creó el juego en 2002.

“Pagas 5 dólares por tu Starbucks”, señaló Johnston.

Los funcionarios de la lotería anunciarán más detalles sobre los cambios en los próximos meses, dijo.

