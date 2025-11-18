Cambiar Ciudad
Juego y Lotería

Resultados del sorteo de la lotería Mega Millions de hoy, 18 de noviembre de 2025: estos son los números ganadores

Mega Millions sorteó este martes, 18 de noviembre, un premio acumulado de $980 millones. Estos son los números ganadores.

Univision con IA's profile picture
Por:Univision con IA
Video ¡Revisa tu billete!: buscan al ganador de un boleto de Mega Millions sin reclamar desde noviembre

Mega Millions realizó este martes su sorteo del premio mayor, que acumula $980 millones, con la opción en efectivo de $452 millones.

Estos son los números ganadores del 18 de noviembre: 5-10-23-27-30 | Mega Ball: 10 | Megaplier 1x

El ganador más reciente del premio mayor de Mega Millions fue un jugador de Georgia que el 14 de noviembre se llevó $980 millones. Antes, un jugador de Arizona ganó $348 millones el 27 de junio. Otro premio de $112 millones se quedó el 18 de abril en Ohio, mientras que el 25 de marzo fue un jugador de Cortland, Illinois quien se llevó $349 millones.

El primer gran premio del año 2025 cayó en Arizona, cuando un ganador se llevó $112 millones el pasado 18 de enero.

Previamente, tras tres meses sin que nadie ganara el premio mayor, una persona en California se llevó el 27 de diciembre el jackpot de valor estimado en $1,220 millones.

Instrucciones para participar en Mega Millions

Para jugar a Megamillions, el jugador necesita seleccionar seis cifras de dos conjuntos distintos. En el primer conjunto, se deben escoger cinco cifras que van del 1 al 70 (las bolas blancas), mientras que en el segundo se escoge únicamente un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada). También es posible seleccionar Easy Pick/Quick Pick, donde una máquina elige los números de forma aleatoria.

Un concursante gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $2.

Cuáles son las formas de cobrar el premio mayor

En caso de ganar el premio, existe la opción de cobrarlo por anualidades, que se pagan como un pago inmediato, seguido de 29 pagos por año. Cada pago es un 5% mayor que el anterior, lo que, de acuerdo con la página del Mega Millions, ayuda a proteger el estilo de vida y el poder adquisitivo de los ganadores en periodos de inflación.

También existe la opción en efectivo, que se trata de un pago único de suma global que es igual a todo el efectivo que había en juego en el sorteo de Mega Millions. Antes de dar los premios, se quitan los impuestos estatales y federales.

Dónde se puede jugar el Mega Millions

Es posible jugar al Mega Millions en 45 estados de EEUU, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EEUU. Los lugares donde no se juega son Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996, pero su nombre era conocido como el Gran Juego. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia.

Cuánto cuesta el boleto y cuándo son los sorteos

El boleto para participar cuesta $5 y se sortea los martes y viernes a las 11 p.m. ET.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

